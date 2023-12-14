«Виноваты мои предшественники». Тодт отказался поддержать Массу в тяжбе с Ф1

В конце лета команда юристов Фелипе Массы начала тяжбу с руководством Формулы 1. Сторона бразильца настаивала, что именно он должен быть признан сильнейшим по итогам сезона-2008, так как результаты гонки в Сингапуре являются подстроенными из-за умышленной аварии Нельсона Пике – а потому не должны учитываться при определении сильнейшего.

Как весной рассказал в интервью Берни Экклстоун, руководивший Формулой 1 в то время, боссы спорта знали детали этой истории, но оставили итоги гонки в силе, хотя по регламенту должны были отменить их.

В руководстве FIA и Формулы 1 не стали реагировать на выдвинутый ультиматум и пообещали разобраться, однако отложили решение вопроса, а затем переносили ответ еще несколько раз. Пока Масса так ничего и не добился, кроме потери места посла спорта.

Недавно прокомментировать эту историю попросили Жана Тодта – тот прежде был боссом Фелипе в Ferrari, а затем руководил FIA. Важно отметить, что француз возглавил федерацию в конце 2009-го – вскоре после того, как вопрос о результатах скандального Гран При Сингапура был окончательно закрыт.

По его словам, после утверждения результатов чемпионата поменять их уже не представляется возможным.

В недавнем интервью L’Equipe 77-летний экс-чиновник рассказал: «Это особенная история. Обман [со стороны команды Renault] имел место, но окончательно это было установлено уже позже.

Правила FIA всегда гласили, что итоговые результаты подтверждаются 31 декабря, и мы никогда не отступали от этой практики.

В случае с Сингапуром все раскрылось только спустя год. И те санкции, которые наложила после этого FIA [на участников той истории], еще до начала моей работы отменил суд Парижа».

Фото: Sutton Images Авария Нельсона Пике, Renault F1 Team R28, на Гран При Сингапура 2008 года

При этом экс-президент добавил, что не согласен с действиями боссов Ф1, которые замолчали обстоятельства, о которых сами узнали еще до завершения сезона-2008.

«Если исходить из слов Берни Экклстоуна, они с моим предшественником Максом Мосли и руководителем гонок Чарли Уайтингом знали все с самого начала, – сказал Тодт. – Но когда я занял пост президента, то не был проинформирован об этом.

Если в федерации действительно знали правду еще до 31 декабря [2008-го], это меняет дело. К сожалению, Чарли и Макс уже покинули этот мир. Конечно, сейчас задним числом надо признать, что мы должны были добиваться отмены результатов той гонки.

И тот факт, что в руководстве действительно были в курсе всего – если его, конечно, можно подтвердить, – является новым обстоятельством».