Виноват Боттас – а Максу повезло. Mercedes о старте в Мехико

Фундамент уверенной победы в Гран При Мексики был заложен Максом Ферстаппеном на старте гонки – когда голландец, стартовавший 3-м, опередил на входе в первый поворот обоих пилотов Mercedes. Нетрудно догадаться, что после гонки многие болельщики и эксперты пытались найти ответ на вопрос, как же начавшие гонку с первого ряда Валттери Боттас и Льюис Хэмилтон дали своему главному сопернику так легко обойти себя.

Официальным ответом на этот вопрос можно считать слова директора Mercedes по гоночной тактике Джеймса Воулза, который рассказал о событиях старта в Мехико в традиционном видео с подведением итогов очередного этапа чемпионата мира.

«Задумка была простой, – рассказал Воулз. – Валттери, если бы ему удалось выполнить хороший старт, должен был обеспечить Льюису слип-стрим и пресечь возможную атаку Ферстаппена. Однако на деле Валттери стартовал чуть хуже и Льюиса, и Макса. Нельзя сказать, что сильно хуже – но этого хватило, чтобы Льюису быстро пришлось уходить из слип-стрима с целью не упереться в Валттери и продолжить нормальный разгон. К тому же, Ферстаппен стартовал очень, очень хорошо – и очень быстро оказался рядом с Валттери…»

Воулз также объяснил, каким образом Ферстаппен смог нормально пройти первый поворот, хотя начал торможение явно гораздо позже соперников.

«Конечно, Макс находился на идеальной для входа в поворот траектории и мог нажать на тормоз на несколько метров позже. Но разница не должна была быть столь большой. И если вы послушаете комментарии Ферстаппена после гонки – он признает, что пошел на риск, что тормозил отчасти наугад и надеялся на лучшее. И это сработало».