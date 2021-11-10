Билеты
Войти
Motorsport Network
part of
TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs
Скачать приложения
© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs
Предыдущая / Том Кристенсен: На автоспорте можно заработать Следующая / Перес провалится, а Мазепин – нет. Пять прогнозов на ГП Бразилии
Формула 1 / Гран При Мексики Новости

Виноват Боттас – а Максу повезло. Mercedes о старте в Мехико

Автор:
, главный редактор

По словам главного стратега чемпионской команды, на торможении перед первым поворотом главный соперник Mercedes во многом положился на удачу

Виноват Боттас – а Максу повезло. Mercedes о старте в Мехико

Фундамент уверенной победы в Гран При Мексики был заложен Максом Ферстаппеном на старте гонки – когда голландец, стартовавший 3-м, опередил на входе в первый поворот обоих пилотов Mercedes. Нетрудно догадаться, что после гонки многие болельщики и эксперты пытались найти ответ на вопрос, как же начавшие гонку с первого ряда Валттери Боттас и Льюис Хэмилтон дали своему главному сопернику так легко обойти себя.

Официальным ответом на этот вопрос можно считать слова директора Mercedes по гоночной тактике Джеймса Воулза, который рассказал о событиях старта в Мехико в традиционном видео с подведением итогов очередного этапа чемпионата мира.

«Задумка была простой, – рассказал Воулз. – Валттери, если бы ему удалось выполнить хороший старт, должен был обеспечить Льюису слип-стрим и пресечь возможную атаку Ферстаппена. Однако на деле Валттери стартовал чуть хуже и Льюиса, и Макса. Нельзя сказать, что сильно хуже – но этого хватило, чтобы Льюису быстро пришлось уходить из слип-стрима с целью не упереться в Валттери и продолжить нормальный разгон. К тому же, Ферстаппен стартовал очень, очень хорошо – и очень быстро оказался рядом с Валттери…»

Воулз также объяснил, каким образом Ферстаппен смог нормально пройти первый поворот, хотя начал торможение явно гораздо позже соперников.

«Конечно, Макс находился на идеальной для входа в поворот траектории и мог нажать на тормоз на несколько метров позже. Но разница не должна была быть столь большой. И если вы послушаете комментарии Ферстаппена после гонки – он признает, что пошел на риск, что тормозил отчасти наугад и надеялся на лучшее. И это сработало».

Читайте также:
Поделились
Комментарии
Том Кристенсен: На автоспорте можно заработать
Предыдущая новость

Том Кристенсен: На автоспорте можно заработать
Следующая новость

Перес провалится, а Мазепин – нет. Пять прогнозов на ГП Бразилии

Перес провалится, а Мазепин – нет. Пять прогнозов на ГП Бразилии
Загрузить комментарии
Кирилл Качнов Больше от
Кирилл Качнов
Сменит ли Ферстаппен номер, став чемпионом? Вот ответ Гран При Бразилии
Формула 1

Сменит ли Ферстаппен номер, став чемпионом? Вот ответ

«Отстал на два круга из-за бутылки!» Расселл не увидел проблем в гонке без питья
Формула 1

«Отстал на два круга из-за бутылки!» Расселл не увидел проблем в гонке без питья

Что стоит за визитом Квята на гонку NASCAR? Отвечает сам Даниил
Формула 1

Что стоит за визитом Квята на гонку NASCAR? Отвечает сам Даниил

Льюис Хэмилтон Больше от
Льюис Хэмилтон
Журналистка сообщила о проблемах с мотором Хэмилтона в Мехико
Формула 1

Журналистка сообщила о проблемах с мотором Хэмилтона в Мехико

Хэмилтон: Если проиграю в Бразилии, то у меня проблемы Гран При Бразилии
Формула 1

Хэмилтон: Если проиграю в Бразилии, то у меня проблемы

«Оставил дверь открытой для Макса». Хэмилтон упрекнул Боттаса Гран При Мексики
Формула 1

«Оставил дверь открытой для Макса». Хэмилтон упрекнул Боттаса

Red Bull Racing Больше от
Red Bull Racing
Трещины в крыльях Red Bull – случайность или опасная тенденция?
Формула 1

Трещины в крыльях Red Bull – случайность или опасная тенденция?

Драка за бонус. Как Ферстаппен мешал Боттасу ставить лучший круг Гран При Мексики
Формула 1

Драка за бонус. Как Ферстаппен мешал Боттасу ставить лучший круг

Гран При Мексики: 6 самых интересных технических решений Гран При Мексики
Формула 1

Гран При Мексики: 6 самых интересных технических решений

Самое важное:

Сменит ли Ферстаппен номер, став чемпионом? Вот ответ
Формула 1 Формула 1

Сменит ли Ферстаппен номер, став чемпионом? Вот ответ

«Отстал на два круга из-за бутылки!» Расселл не увидел проблем в гонке без питья
Формула 1 Формула 1

«Отстал на два круга из-за бутылки!» Расселл не увидел проблем в гонке без питья

Что стоит за визитом Квята на гонку NASCAR? Отвечает сам Даниил
Формула 1 Формула 1

Что стоит за визитом Квята на гонку NASCAR? Отвечает сам Даниил

Мазепин: Пока приходится терпеть жар и боль
Формула 1 Формула 1

Мазепин: Пока приходится терпеть жар и боль

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.