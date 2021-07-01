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Формула 1 Новость

Вино не дало Риккардо стать для Норриса вторым Сайнсом

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, Главный редактор

Похоже, даже в случае стремительного улучшения результатов австралийца публике не стоит ждать от новой пары пилотов McLaren запредельного веселья

Вино не дало Риккардо стать для Норриса вторым Сайнсом

Два сезона, в течение которых пилотами McLaren были Карлос Сайнс и Ландо Норрис, запомнились не только возрождением команды после нескольких неудачных лет – но и дружескими отношениями двух гонщиков. Испанец и британец регулярно подшучивали друг над другом, с удовольствием вместе участвовали в съемках командного видео и вообще проводили немало времени вместе.

Когда новым пилотом McLaren был объявлен Даниэль Риккардо, журналисты предположили, что дуэт австралийца и британца окажется не менее ярким и подарит болельщикам не меньше забавных эпизодов.

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Однако, когда Риккардо в начале сезона столкнулся с определенными трудностями в процессе адаптации к новой машине, ситуация не располагала к особому веселью. А, общаясь сегодня с прессой в паддоке трассы «Ред Булл Ринг», Норрис рассказал, что в любом случае для общения с Риккардо у него меньше поводов, чем для общения с Сайнсом.

«Мы хорошо ладим, много смеемся, и нас можно назвать хорошими приятелями. Но у нас разные интересы за пределами трассы. Он больше увлечен винами и выбором одежды – а мне нравятся гольф и киберспорт. С Карлосом мы совпадали сильнее – и останься мы напарниками, регулярно играли бы вместе в гольф, рубились бы в симуляторы друг против друга или делали бы еще что-то из этой серии. А чем больше времени ты проводишь вместе с человеком – тем более близкими друзьями вы становитесь.

С другой стороны, наверное, я в этом году уделяю больше времени наиболее важным вещам. То есть работе над своими действиями на трассе и реализации потенциала машины. И эта концентрация на важных моментах порой очень актуальна и может иметь важное значение. Так что, сейчас я больше времени провожу с инженерами и меньше оставляю на болтовню, веселье и прочие приятные вещи.

Я не собираюсь окончательно превращать Формулу 1 в скучную работу – по-прежнему люблю гонки и занимаюсь здесь любимым делом. Но дополнительный акцент на рабочих вопросах сделать не помешает. Определенно, это приносит пользу, но оценить эту пользу в цифрах и процентах я вряд ли смогу…»

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