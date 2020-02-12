Вильнев: Williams уже не выйти из кризиса

В 1997 году Жак Вильнев завоевал своей единственный чемпионский титул в Формуле 1. Этот трофей стал последним для команды Williams. Последние два года команда, которая некогда была одним из лидеров чемпионата, заканчивает на последнем месте в зачете конструкторов, а в прошлом сезоне она смогла заработать всего одно очко.

По мнению Жака Вильнева, шансов переломить эту ситуацию у его бывшей команды уже не осталось.

«Williams никогда не выйти из этого кризиса, – заявил Вильнев в эфире франкоязычного канала Auto Plus. – Я вот недавно думал насчет команды Renault. Если их сравнить, то вы увидите, что Renault руководят компетентные специалисты, которые действительно радеют за свою команду. И у меня есть большие сомнения, что то же можно сказать про современную Williams.

Просто посмотрите, как по-разному они комментируют итоги гонок. В Renault в первую очередь задаются вопросом, все ли они сделали правильно. В Williams никогда так не говорят».

Два года назад команда Williams запретила Вильневу доступ в свой моторхоум из-за систематической критики команды в прессе.