Вильнев: Williams уже не выйти из кризиса
Чемпион 1997 года не поверил, что нынешнее руководство Williams способно решить проблемы его бывшей команды
В 1997 году Жак Вильнев завоевал своей единственный чемпионский титул в Формуле 1. Этот трофей стал последним для команды Williams. Последние два года команда, которая некогда была одним из лидеров чемпионата, заканчивает на последнем месте в зачете конструкторов, а в прошлом сезоне она смогла заработать всего одно очко.
По мнению Жака Вильнева, шансов переломить эту ситуацию у его бывшей команды уже не осталось.
«Williams никогда не выйти из этого кризиса, – заявил Вильнев в эфире франкоязычного канала Auto Plus. – Я вот недавно думал насчет команды Renault. Если их сравнить, то вы увидите, что Renault руководят компетентные специалисты, которые действительно радеют за свою команду. И у меня есть большие сомнения, что то же можно сказать про современную Williams.
Просто посмотрите, как по-разному они комментируют итоги гонок. В Renault в первую очередь задаются вопросом, все ли они сделали правильно. В Williams никогда так не говорят».
Два года назад команда Williams запретила Вильневу доступ в свой моторхоум из-за систематической критики команды в прессе.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Жак Вильнёв
|Команды
|Williams
|Автор
|Сергей Иванов
Вильнев: Williams уже не выйти из кризиса
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