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Формула 1 / Новость

Вильнев выступил за отмену чемпионата Формулы 1

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Вильнев выступил за отмену чемпионата Формулы 1
Автор:
, редактор
3 апр. 2020 г., 15:51

Канадский гонщик не нашел смысла в проведении турнира в сжатые сроки любой ценой

Из-за пандемии коронавируса Формула 1 отменила первые восемь Гран При сезона-2020. Пока чемпионат планируют начать в середине июня, однако чемпион 1997 года Жак Вильнев считает, что первая гонка пройдет не раньше осени. 

По мнению канадца, в этом случае Формуле 1 стоит отказаться от проведения чемпионата в 2020 году, заменив его чередой отдельных Гран При без общего зачета.

«Даже если мир откроется и после пандемии пойдут Гран При, нужно время, чтобы организовать этап, – сказал Вильнев в эфире Canal Plus. – Первый Гран При должен пройти в сентябре. Полагаю, организаторы и владельцы Ф1 захотят провести как можно больше этапов, чтобы выполнить минимальные требования контрактов. Но это будет ошибкой. Будет глупо гоняться с сентября до Рождества и даже после, просто чтобы чемпионат состоялся.

Умнее будет сказать: «Чемпионата не будет. Проведем гонки, и каждая будет отдельным событием, как «Инди-500» и «24 часа Ле-Мана». Каждый Гран При будет как теннисный турнир Большого шлема. Это лучше, чем провести полчемпионата. А команды смогут в конце года лучше подготовиться к 2021-му».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Жак Вильнёв
Автор Иван Матушкин

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