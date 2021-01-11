Вильнев: В Академии Ferrari у всех есть деньги, кроме Леклера

Академия Ferrari в последнее время выпускает множество сильных пилотов. Шарль Леклер, Антонио Джовинацци и Мик Шумахер уже пробились в Формулу 1, Каллум Илотт и Роберт Шварцман близки к попаданию в нее.

Однако экс-чемпион мира Жак Вильнев считает, что большинство воспитанников Скудерии добились бы успеха и без помощи Маранелло, так как имеют весомую финансовую поддержку.

«Кроме Леклера, у всех пилотов Академии Ferrari были деньги прежде, чем они туда попали, – цитирует Вильнева Sky Italia. – Только у Шарля с финансированием были проблемы. Рано или поздно всем пилотам приходится двигаться дальше самим по себе. Но они и без Ferrari попали бы туда, куда попали».

Шумахеру предстоит дебютировать в Ф1 в 2021 году, и Вильнев одним из важных факторов его возможного успеха считает противодействие давлению:

«Мик уже несколько лет терпит серьезное давление из-за своей фамилии. Это отличает его от других парней из Академии. Громкое имя в чем-то помогает, но в то же время и давит. Люди сразу ждут от тебя результатов, а журналисты задают кучу вопросов про твоего отца.

В Ф2 он хорошо справлялся, но в Ф1 все начинается с нуля, надо снова все доказывать».