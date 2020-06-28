Вильнев: Ситуация в Ferrari навредит всем, включая Леклера

Себастьяну Феттелю проедстоит провести целый сезонв Ferrari, зная об увольнении в конце нынешнего года. Немец не выдержал конкуренции с Шарлем Леклером и не согласился на снижение зарплаты – потому команда отказалась продлевать его контракт.

Говоря о том, к чему приведет решение Скудерии, Жак Вильнев не увидел в нем ничего хорошего – и не забыл похвастаться своей прозорливостью.

«Будут ли внутри команды какие-то острые моменты? Несомненно, – сказал канадец в интервью La Gazzetta dello Sport. – Леклер знает, что именно он сейчас лидер, хоть и выступает с четырехкратным чемпионом. Это сложная ситуация, в которой едва ли стоит ожидать спокойных гонок.

Я ожидал чего-то подобного еще два года назад, когда Леклер только начинал выступления. И сразу говорил, что в итоге это придет к ситуации, которая уже была у Феттеля в Red Bull с [Даниэлем] Риккардо. У Шарля есть возможность справиться с этой ситуацией, но надо посмотреть, как он станет действовать».

Жак добавил: «То, что команда в итоге выберет Леклера, было видно. Уж слишком много внимания к нему было приковано. Они явно стремятся сделать из него нового Шумахера. Он славный, милый, у него хороший имидж и он стоит не так дорого. А еще он побеждает. У Феттеля же огромная сумма контракта. Да, он делает свое дело, помогает совершенствовать машину. Но если в Ferrari выбрали Шарля, то все это уже не имеет значения».

Оценивая расстановку сил в стартующем через неделю сезоне, Вильнев отметил: «Впереди мы увидим Mercedes, Red Bull тоже будет очень сильна. Если говорить о Ferrari, то после тестов у меня осталось впечатление, что они пребывают в некотором кризисе. А после решения расстаться с Феттелем есть риск, что ситуация станет просто ужасной. Внутренние трения никому не пойдут на пользу, включая и Леклера».

Также Жак высказал мнение, что Формуле 1 в последнее время не хватает яркого соперничества лидеров. По его мнению, оно стало куда менее остры после ухода Нико Росберга.

«Мне бы хотелось увидеть противостояние Леклера и Ферстаппена, – сказал чемпион 1997 года. – История учит нас, что самые интересные сезоны получаются в соперничестве двух или трех сильных пилотов, которых никак не назвать друзьями. В Ф1 такого не было после Хэмилтона и Росберга.

Ферстаппен уже готов к подобной роли. Леклерe предстоит в этом сезоне доказать, что он принимает вызов».

Также канадца спросили, верит ли он в долгосрочную программу Mercedes в Ф1. Тот ответил прямо: «Если вспомнить прошлое, то только Ferrari оставалась тут всегда. А все остальные приходили и уходили».