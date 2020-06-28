Вильнев: Ситуация в Ferrari навредит всем, включая Леклера
По мнению чемпиоан мира 1997 года, решение Скудерии сделать ставку на своего молодого пилота получит больше негативных последствий, чем можно было ожидать
Себастьяну Феттелю проедстоит провести целый сезонв Ferrari, зная об увольнении в конце нынешнего года. Немец не выдержал конкуренции с Шарлем Леклером и не согласился на снижение зарплаты – потому команда отказалась продлевать его контракт.
Говоря о том, к чему приведет решение Скудерии, Жак Вильнев не увидел в нем ничего хорошего – и не забыл похвастаться своей прозорливостью.
«Будут ли внутри команды какие-то острые моменты? Несомненно, – сказал канадец в интервью La Gazzetta dello Sport. – Леклер знает, что именно он сейчас лидер, хоть и выступает с четырехкратным чемпионом. Это сложная ситуация, в которой едва ли стоит ожидать спокойных гонок.
Я ожидал чего-то подобного еще два года назад, когда Леклер только начинал выступления. И сразу говорил, что в итоге это придет к ситуации, которая уже была у Феттеля в Red Bull с [Даниэлем] Риккардо. У Шарля есть возможность справиться с этой ситуацией, но надо посмотреть, как он станет действовать».
Жак добавил: «То, что команда в итоге выберет Леклера, было видно. Уж слишком много внимания к нему было приковано. Они явно стремятся сделать из него нового Шумахера. Он славный, милый, у него хороший имидж и он стоит не так дорого. А еще он побеждает. У Феттеля же огромная сумма контракта. Да, он делает свое дело, помогает совершенствовать машину. Но если в Ferrari выбрали Шарля, то все это уже не имеет значения».
Оценивая расстановку сил в стартующем через неделю сезоне, Вильнев отметил: «Впереди мы увидим Mercedes, Red Bull тоже будет очень сильна. Если говорить о Ferrari, то после тестов у меня осталось впечатление, что они пребывают в некотором кризисе. А после решения расстаться с Феттелем есть риск, что ситуация станет просто ужасной. Внутренние трения никому не пойдут на пользу, включая и Леклера».
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Также Жак высказал мнение, что Формуле 1 в последнее время не хватает яркого соперничества лидеров. По его мнению, оно стало куда менее остры после ухода Нико Росберга.
«Мне бы хотелось увидеть противостояние Леклера и Ферстаппена, – сказал чемпион 1997 года. – История учит нас, что самые интересные сезоны получаются в соперничестве двух или трех сильных пилотов, которых никак не назвать друзьями. В Ф1 такого не было после Хэмилтона и Росберга.
Ферстаппен уже готов к подобной роли. Леклерe предстоит в этом сезоне доказать, что он принимает вызов».
Также канадца спросили, верит ли он в долгосрочную программу Mercedes в Ф1. Тот ответил прямо: «Если вспомнить прошлое, то только Ferrari оставалась тут всегда. А все остальные приходили и уходили».
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Жак Вильнёв , Себастьян Феттель В Магазин , Шарль Леклер
|Команды
|Ferrari В Магазин
|Автор
|Джакомо Раули