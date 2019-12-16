Вильнев: Шансы Ferrari на титул зависят от войны Феттеля и Леклера

В 2019 году Ferrari стала второй в Кубке конструкторов, досрочно лишившись шансов побороться с Mercedes как в командном, так и в личном первенствах. При этом, вторая половина сезона для Скудерии была ознаменована конфликтами между ее пилотами – Себастьяном Феттелем и Шарлем Леклером.

Чемпион Формулы 1 1997 года Жак Вильнев полагает, что именно решение конфликта между гонщиками станет ключевым фактором для возможности Ferrari вмешаться в борьбу за титул в следующем году.

«Все будет зависеть от того, как Леклер и Феттель будут работать вместе, – цитирует канадца Corriere dello Sport. – В Mercedes были явный первый пилот и второй, который тоже выступал сильно. С ними было легче работать. И даже когда у команды случился спад в середине сезона, они внесли улучшения и ситуация заметно улучшилась.

Ferrari же испытывала больше проблем из-за войны между своими пилотами. В следующем году им надо улучшить этот момент».

Шарль Леклер и Себастьян Феттель заняли четвертое и пятое места в чемпионате соответственно. При этом дебютант Ferrari одержал две победы против одной у четырехкратного чемпиона мира.