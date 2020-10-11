Вильнев считает Стролла слабаком из-за пропуска гонки

Экс-чемпион Формулы 1 Жак Вильнев раскритиковал Лэнса Стролла, который отказался от участия в этапе Формулы 1 на трассе «Нюрбургринг» из-за пищевого отравления.

«Нормальный гонщик выходит на старт, даже если у него болит живот, - заявил Вильнев в интервью телеканалу Sky Italia. – Если для тебя по-настоящему важны выступления в Формуле 1, нельзя просто взять и пропустить гонку. Конечно, можно предположить, что у Лэнса сильнейшие боли – но тогда это нечто серьезное, что не происходит внезапно. Если же ничего серьезного не произошло, у Лэнса просто недостаточно воли для борьбы на высшем уровне».

Сам Вильнев столкнулся с пищевым отравлением по ходу Гран При Аргентины в 1997 году – однако принял участие в гонке и выиграл ее.