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Формула 1 / Новость

Вильнев: Сайнс – реальная угроза Леклеру

Автор:
, редактор

Жак ждет настоящей дуэли в Скудерии

Вильнев: Сайнс – реальная угроза Леклеру

При переходе Карлоса Сайнса в Ferrari многие считали, что он станет вторым номером при лидере команды Шарле Леклере. На первом Гран При монегаск опередил новичка команды и в квалификации, и в гонке, при этом на финише пилотов разделило всего две позиции и восемь секунд.

Чемпион мира 1997 года Жак Вильнев полагает, что как только Сайнс адаптируется в Маранелло, он бросит Леклеру серьезный вызов.

«Лучше, чем в прошлом году, – сказал Вильнев. – Для Шарля реальная угроза это Сайнс. Карлос никогда не был в такой важной команде, но он вырос, приехал целеустремленным и опытным, и привык сражаться с быстрыми напарниками. Он хладнокровен, учится и может сильно досадить Сайнсу».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Жак Вильнёв , Карлос Сайнс , Шарль Леклер
Команды Ferrari
Автор Иван Матушкин

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