Вильнев: Сайнс – реальная угроза Леклеру

При переходе Карлоса Сайнса в Ferrari многие считали, что он станет вторым номером при лидере команды Шарле Леклере. На первом Гран При монегаск опередил новичка команды и в квалификации, и в гонке, при этом на финише пилотов разделило всего две позиции и восемь секунд.

Чемпион мира 1997 года Жак Вильнев полагает, что как только Сайнс адаптируется в Маранелло, он бросит Леклеру серьезный вызов.

«Лучше, чем в прошлом году, – сказал Вильнев. – Для Шарля реальная угроза это Сайнс. Карлос никогда не был в такой важной команде, но он вырос, приехал целеустремленным и опытным, и привык сражаться с быстрыми напарниками. Он хладнокровен, учится и может сильно досадить Сайнсу».