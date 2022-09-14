Вильнев: Риккардо? Да кому он нужен!
По мнению экс-чемпиона Формулы 1, австралийцу давно пора завершить карьеру
Даниэль Риккардо долгое время считался одним из самых быстрых пилотов в Формуле 1. Выступая за Red Bull он превзошел своего напарника, четырехкратного чемпиона мира Себастьяна Феттеля и потом неплохо смотрелся на фоне талантливого новичка Макса Ферстаппена, которому еще предстояло стать чемпионом.
Однако контракта на 2023 год у Риккардо нет. Потенциальные вакансии остаются в командах Alpine, Haas и Williams, но и там его не ждут, считает чемпион 1997 года Жак Вильнев.
«А чего его рассматривать как кандидата? – заявил Вильнев. – Он провел два ужасных года в Renault, и затем еще хуже выступал за McLaren. Это в сумме уже четыре года, почти половина всей его карьеры. У Alpine нет причин брать его, тем более, что он за них уже выступал.
Современные машины просто не подходят его стилю пилотирования. Он был неплох в Red Bull, совершал впечатляющие обгоны и даже опережал Макса по началу. Но в конце их общих выступлений Макс уже был быстрее, и Рик сменил команду. В тот момент что-то с ним произошло, и он уже не мог обрести прежнюю форму.
Я также не думаю, что у него есть шансы вернуться в 2024 году. Он за год может облениться. Ну и потом, можно вернуться через год если ты Фернандо Алонсо или Михаэль Шумахер, у тебя за плечами титулы и много побед. Но если ты не чемпион и в последние четыре года выступал плохо, спустя год вернуться будет нельзя, разве что в совсем аутсайдерские команды».
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Вильнев: Риккардо? Да кому он нужен!
По мнению экс-чемпиона Формулы 1, австралийцу давно пора завершить карьеру