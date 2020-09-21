Вильнев: Регламент 2022 года не спасет Ferrari

В нынешнем сезоне Формулы 1 Ferrari рискует показать свой худший результат с 1980 года – тогда команда заняла десятое место в Кубке конструкторов, но в дальнейшем ни разу не выпадала из первой пятерки. Сейчас по итогам девяти Гран При Скудерия занимает шестую строчку, отставая от идущей пятой Renault уже на 17 очков.

Шансов переломить негативную ситуацию в 2021 году у Ferrari не так и много – команды договорились, что в целях экономии бюджетов следующий чемпионат проведут на немного доработанных машинах этого сезона.

А вот с 2022-го Формула 1 перейдет на совершенно новые правила, которые радикально изменят шасси. Они получат граунд-эффект и совсем иной внешний вид.

В Ferrari уже попросили своих болельщиков не ждать побед раньше 2022 года, однако эксперт Sky Italia, чемпион мира 1997 года Жак Вильнев уверен, что смена регламента едва ли поможет Скудерии.

«Дело в том, что серьезные изменения затронут шасси и аэродинамику, – объяснил он. – Но мотор-то останется прежним. И Mercedes сможет сохранить то преимущество, каким располагает сейчас».

Он добавил: «Ferrari должна была занимать те позиции, на которых сегодня находится Mercedes. Но они отпустили множество талантливых инженеров, прежде всего потому, что те не были итальянцами. Результат этого мы и видим».

Самым ярким примером, подтверждающим слова Жака, является переход в Брэкли бывшего технического директора Скудерии Джеймса Эллисона.

По мнению 49-летнего Вильнева, стремление сделать команду национальной, уже не раз подводившее Ferrari, и в этот раз не принесет ей ничего хорошего.

«Они хотят сделать из Ferrari настоящую итальянскую команду, – объяснил канадец. – Но я не считаю, что это обязательное условие для успеха в современной Ф1.

Сейчас команда проходит через очень сложный период, и им потребуется немало времени, чтобы вновь обрести силу. Как минимум два года. И самое важное – собрать у себя нужных людей, сколько бы это ни стоило».

Он также высказал мнение, что в техническом плане Скудерия сейчас не входит в число лидеров Формулы 1: «Проблема не в том, что они не побеждают, а в их техническом отставании».