Вильнев: Red Bull не сможет побороться за титул в 2020-м из-за моторов Honda

Финишировав вторым в Абу-Даби, Макс Ферстаппен гарантировал себе третье место в общем зачете Формулы 1 – больше очков набрали только гонщики Mercedes. В прошедшем сезоне голландец одержал три победы и в общей сложности девять раз побывал на подиуме, однако его команда Red Bull финишировала в Кубке конструкторов только третьей, проиграв 87 очков Ferrari и 222 Mercedes.

По мнению бывшего гонщика Ф1 Жака Вильнева, несмотря на все усилия Ферстаппена, у «Быков» и в 2020-м не будет шансов в споре с соперниками. И виной всему двигатели Honda.

Отвечая на вопрос Motorsport.com, видит ли он в Red Bull возможность побороться за титул, канадец был краток: «Нет».

Он пояснил: «Их моторы выдерживают по четыре гонки. Они не в том же графике, как другие. У них не выйдет проехать семь Гран При без замены. А если выйдет, то мощность будет ниже».

При этом чемпион мира 1997 года похвалил Макса Ферстаппена: «Они с командой отлично работают. Макс очень здорово ехал весь год, приятно удивляя. Машина потрясающая, Эдриан Ньюи делает именно то, что нужно Максу.

Разве что в Мексике он показал себя не лучшим образом, но в остальных гонках был по-настоящему быстр».





