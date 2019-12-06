Формула 1
Формула 1
R
Формула 1
Гран При Японии
10 окт.
-
13 окт.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Мексики
24 окт.
-
27 окт.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При США
01 нояб.
-
03 нояб.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Бразилии
14 нояб.
-
17 нояб.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Абу-Даби
28 нояб.
-
01 дек.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2019 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая
Формула 1 / Новость

Вильнев: Red Bull не сможет побороться за титул в 2020-м из-за моторов Honda

Поделились
Комментарии
Вильнев: Red Bull не сможет побороться за титул в 2020-м из-за моторов Honda
Автор:
6 дек. 2019 г., 09:18

По мнению чемпиона мира, японские двигатели не позволят команде из Милтон-Кинса на равных бороться с соперниками из группы лидеров, несмотря на все усилия Макса Ферстаппена.

Финишировав вторым в Абу-Даби, Макс Ферстаппен гарантировал себе третье место в общем зачете Формулы 1 – больше очков набрали только гонщики Mercedes. В прошедшем сезоне голландец одержал три победы и в общей сложности девять раз побывал на подиуме, однако его команда Red Bull финишировала в Кубке конструкторов только третьей, проиграв 87 очков Ferrari и 222 Mercedes.

По мнению бывшего гонщика Ф1 Жака Вильнева, несмотря на все усилия Ферстаппена, у «Быков» и в 2020-м не будет шансов в споре с соперниками. И виной всему двигатели Honda.

Отвечая на вопрос Motorsport.com, видит ли он в Red Bull возможность побороться за титул, канадец был краток: «Нет».

Он пояснил: «Их моторы выдерживают по четыре гонки. Они не в том же графике, как другие. У них не выйдет проехать семь Гран При без замены. А если выйдет, то мощность будет ниже».

При этом чемпион мира 1997 года похвалил Макса Ферстаппена: «Они с командой отлично работают. Макс очень здорово ехал весь год, приятно удивляя. Машина потрясающая, Эдриан Ньюи делает именно то, что нужно Максу.

Разве что в Мексике он показал себя не лучшим образом, но в остальных гонках был по-настоящему быстр».

Читайте также:



Следующая новость
Дорогой титул. Как победы вынуждают Mercedes тратить больше

Предыдущая новость

Дорогой титул. Как победы вынуждают Mercedes тратить больше
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Жак Вильнёв
Команды Red Bull Racing В Магазин
Автор Эрвин Ягги

База данных

Гран При Австралии

Гран При Австралии

12 мар. - 15 мар.
Свежие результаты Турнирная таблица

Самое читаемое

1
Формула 1

Вильнев: Red Bull не сможет побороться за титул в 2020-м из-за моторов Honda

2
Формула 2

Мазепин опередил Маркелова и Шварцмана на тестах Формулы 2

3
Формула 1

Технический брифинг: эксперименты Red Bull с передней подвеской

4
Формула 1

Отказ Формулы 1 от новых шин может сыграть на руку Mercedes. И вот почему

5
Гонки на выносливость

Total: Топливо Ле-Мана через 10 лет – на обычных АЗС

Последние видео

Формула 1 в 2021 году: что (и почему) изменится 10:12
Формула 1

Формула 1 в 2021 году: что (и почему) изменится

Шоу-заезды Red Bull в Лос-Анджелесе 08:54
Формула 1

Шоу-заезды Red Bull в Лос-Анджелесе

Как Mercedes доработал машину к Гран При Японии 03:26
Формула 1

Как Mercedes доработал машину к Гран При Японии

Шоу Motor.HOME – последний выпуск перед летней паузой 47:46
Формула 1

Шоу Motor.HOME – последний выпуск перед летней паузой

Стартовая решетка Гран При Австралии Ф1 00:57
Формула 1

Стартовая решетка Гран При Австралии Ф1

Самое важное:

Вильнев: Red Bull не сможет побороться за титул в 2020-м из-за моторов Honda
F1

Вильнев: Red Bull не сможет побороться за титул в 2020-м из-за моторов Honda

Дорогой титул. Как победы вынуждают Mercedes тратить больше
F1

Дорогой титул. Как победы вынуждают Mercedes тратить больше

Пилоты Ф1 получат в сезоне-2020 дополнительный MGU-K
F1

Пилоты Ф1 получат в сезоне-2020 дополнительный MGU-K

Формула 1 смягчила наказание за пропуск взвешивания
F1

Формула 1 смягчила наказание за пропуск взвешивания

В Ханое изменили конфигурацию трассы в процессе строительства
F1

В Ханое изменили конфигурацию трассы в процессе строительства

Расписание

WEC
Билеты
Партнер проекта
12 дек.
Билеты
30 янв.
Билеты
18 мар.
Билеты
23 апр.
Билеты
Перейти к полному расписанию
Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2019 Motorsport Network. Все права защищены.