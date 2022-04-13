Билеты
Войти
Motorsport Network
part of
TV Jobs Билеты
Скачать приложения
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Jobs Билеты
Предыдущая / СМИ: Команды Ф1 разделились по вопросу бюджета Следующая / Red Bull установила причину схода Ферстаппена в Мельбурне
Формула 1 Новость

Вильнев рассказал о серьезной проблеме Red Bull

По мнению канадского чемпиона Ф1, если у Ferrari сейчас ситуация под полным контролем, то в стане RBR картина далека от идеала

Александр Кабановский
Автор:
, Ответственный редактор
Вильнев рассказал о серьезной проблеме Red Bull
Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Победы в трех прошедших Гран При нового чемпионата Ф1 делили Ferrari и Red Bull. Их машины были близки по скорости, но надежность RB18 позволила гонщикам команды добраться до финиша всего трижды в шести стартах.

Это принесло Скудерии уверенное лидерство в обоих зачетах, и хотя все в паддоке не устают повторять, что до конца сезона еще очень далеко, пока именно две топ-команды выглядят главными фаворитами.

Между тем, по мнению Жака Вильнева, сравнивать Ferrari и Red Bull в настоящий момент не вполне верно.

«В Red Bull все сейчас испытывают серьезное разочарование, иначе и быть не может, – написал канадский экс-пилот в колонке для Formule1.nl. – Их машина быстра, но при этом сложна в управлении. 

Чтобы отыгрывать решающие десятые в борьбе в Ferrari, Максу Ферстаппену и Серхио Пересу приходится выжимать из машины все до предела. 

Ferrari лишь самую малость быстрее, но при этом их машиной проще управлять, ее проще настраивать. Даже в сложный уик-энд они все равно будут в группе лидеров. И психологически это сложная ситуация для Red Bull».

Жак добавил, что и для Скудерии в нынешней ситуации есть определенная трудность, но психологического свойства: «В Италии меня часто спрашивают: "Ну хоть в этом-то году Ferrari справится?". Тиффози отказываются верить. Каждый раздумывает лишь о том, в какой момент и по какой причине все пойдет не так. Они привыкли к такому после поражений в годы Феттеля и Алонсо. 

Но в действительности Ferrari очень сильна, она стала новой Mercedes. Прежде они привыкли догонять лидеров, а теперь сами впереди. Это совсем другой прессинг». 

Прогнозируя, что может быть дальше, Вильнев отметил: «Сейчас каждый сход будет обходиться [Red Bull] очень дорого. Шарль Леклер продолжает побеждать и уверенно лидирует в чемпионате. 

Да, впереди еще 20 гонок и очень много работы. Но [для Леклера] все складывается наилучшим образом: его собственный напарник постоянно позади, а главный соперник, Макс Ферстаппен, растерял множество очков».

Читайте также:
Поделились
Комментарии
СМИ: Команды Ф1 разделились по вопросу бюджета
Предыдущая новость

СМИ: Команды Ф1 разделились по вопросу бюджета
Следующая новость

Red Bull установила причину схода Ферстаппена в Мельбурне

Red Bull установила причину схода Ферстаппена в Мельбурне
Александр Кабановский Больше от
Александр Кабановский
Red Bull установила причину схода Ферстаппена в Мельбурне Гран При Австралии
Формула 1

Red Bull установила причину схода Ферстаппена в Мельбурне

Pirelli раскрыла составы шин на четыре этапа, начиная с Имолы Гран При Эмилии-Романьи
Формула 1

Pirelli раскрыла составы шин на четыре этапа, начиная с Имолы

Еще один экс-босс команды Ф1 посоветовал Феттелю уйти
Формула 1

Еще один экс-босс команды Ф1 посоветовал Феттелю уйти

Жак Вильнёв Больше от
Жак Вильнёв
Вильнев раскритиковал Стролла-старшего и упрекнул Феттеля Гран При Австралии
Формула 1

Вильнев раскритиковал Стролла-старшего и упрекнул Феттеля

Вильнев пробился на старт гонки NASCAR «Дайтона-500» Дайтона 500
NASCAR Cup

Вильнев пробился на старт гонки NASCAR «Дайтона-500»

Вильнев назвал сына в честь погибшего отца
Формула 1

Вильнев назвал сына в честь погибшего отца

Ferrari Больше от
Ferrari
Главный босс Ferrari напомнил команде об угрозе поражения
Формула 1

Главный босс Ferrari напомнил команде об угрозе поражения

Ferrari рассказала, когда привезет серьезные обновления Гран При Австралии
Формула 1

Ferrari рассказала, когда привезет серьезные обновления

Слухи: после Бахрейна Ferrari «придушила» моторы для Haas
Формула 1

Слухи: после Бахрейна Ferrari «придушила» моторы для Haas

Самое важное:

Red Bull установила причину схода Ферстаппена в Мельбурне
Формула 1 Формула 1

Red Bull установила причину схода Ферстаппена в Мельбурне

Вильнев рассказал о серьезной проблеме Red Bull
Формула 1 Формула 1

Вильнев рассказал о серьезной проблеме Red Bull

СМИ: Команды Ф1 разделились по вопросу бюджета
Формула 1 Формула 1

СМИ: Команды Ф1 разделились по вопросу бюджета

Pirelli раскрыла составы шин на четыре этапа, начиная с Имолы
Формула 1 Формула 1

Pirelli раскрыла составы шин на четыре этапа, начиная с Имолы

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.