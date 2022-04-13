Вильнев рассказал о серьезной проблеме Red Bull

Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Победы в трех прошедших Гран При нового чемпионата Ф1 делили Ferrari и Red Bull. Их машины были близки по скорости, но надежность RB18 позволила гонщикам команды добраться до финиша всего трижды в шести стартах.

Это принесло Скудерии уверенное лидерство в обоих зачетах, и хотя все в паддоке не устают повторять, что до конца сезона еще очень далеко, пока именно две топ-команды выглядят главными фаворитами.

Между тем, по мнению Жака Вильнева, сравнивать Ferrari и Red Bull в настоящий момент не вполне верно.

«В Red Bull все сейчас испытывают серьезное разочарование, иначе и быть не может, – написал канадский экс-пилот в колонке для Formule1.nl. – Их машина быстра, но при этом сложна в управлении.

Чтобы отыгрывать решающие десятые в борьбе в Ferrari, Максу Ферстаппену и Серхио Пересу приходится выжимать из машины все до предела.

Ferrari лишь самую малость быстрее, но при этом их машиной проще управлять, ее проще настраивать. Даже в сложный уик-энд они все равно будут в группе лидеров. И психологически это сложная ситуация для Red Bull».

Жак добавил, что и для Скудерии в нынешней ситуации есть определенная трудность, но психологического свойства: «В Италии меня часто спрашивают: "Ну хоть в этом-то году Ferrari справится?". Тиффози отказываются верить. Каждый раздумывает лишь о том, в какой момент и по какой причине все пойдет не так. Они привыкли к такому после поражений в годы Феттеля и Алонсо.

Но в действительности Ferrari очень сильна, она стала новой Mercedes. Прежде они привыкли догонять лидеров, а теперь сами впереди. Это совсем другой прессинг».

Прогнозируя, что может быть дальше, Вильнев отметил: «Сейчас каждый сход будет обходиться [Red Bull] очень дорого. Шарль Леклер продолжает побеждать и уверенно лидирует в чемпионате.

Да, впереди еще 20 гонок и очень много работы. Но [для Леклера] все складывается наилучшим образом: его собственный напарник постоянно позади, а главный соперник, Макс Ферстаппен, растерял множество очков».