Вильнев раскритиковал Стролла-старшего и упрекнул Феттеля

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Минувший этап Формулы 1 в Австралии для гонщиков команды Aston Martin прошел довольно безрадостно: еще в пятницу утром на машине Себастьяна Феттеля возникли проблемы с двигателем, а в субботней тренировке оба гонщика разбили свои болиды. И хотя машины успели починить к квалификации, результат сессии оставил желать лучшего – Лэнс Стролл столкнулся с Николя Латифи, а Феттель показал лишь 18-й результат.

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К сожалению для пилотов, в воскресенье их страдания продолжились. В самом начале заезда четырехкратный чемпион сошел с дистанции из-за очередной аварии, а Стролл финишировал за пределами очковой зоны (и еще получил пятисекундный штраф за двойное смещение траектории на прямой).

Экс-гонщик Формулы 1 Жак Вильнев оказался очень удивлен такими результатами – и в своей личной колонке на сайте formule1.nl канадец раскритиковал действия владельца Aston Martin Лоуренса Стролла, а также выразил недовольство уровнем пилотов коллектива.

«Одних денег мало для того, чтобы привести команду к успеху, – думаю, сейчас Лоуренс Стролл убедился в этом лично, – написал Вильнев. – Это вам не сеть магазинов одежды и не бренд часов, поскольку тут все гораздо сложнее.

По ходу минувшего уик-энда Себастьян Феттель и Лэнс Стролл постоянно попадали в неприятности. Инцидент Стролла с Латифи был просто постыдным. Лэнс также обвинил в аварии трассу – и это, пожалуй, самое странное объяснение столкновения. И, кстати, в гонке мы увидели, что он использует зеркала, поскольку он вихлял на прямой.

Напарник Феттель тоже явно не в восторге от происходящего – я думаю, он предпочитает быть дома. Он допускал много ошибок в Ferrari, но произошедшее в минувший уик-энд не соответствует его статусу и опыту. Да, это были не серьезные аварии – обошлось без повреждений шасси. Но с точки зрения пиара это были большие ошибки. Спонсоры не любят такое – это стоит денег не только из-за повреждений, но и из-за отсутствия очков. Вопрос в том, что будет делать босс Лоуренс Стролл? Если он обращается с гонщиками так же, как он ведет бизнес, то их разговоры далеко не из приятных».