Вильнев раскритиковал Хэмилтона и назвал Расселла лидером Mercedes
По мнению канадского чемпиона мира, дебютант команды за неполный сезон смог превзойти Льюиса Хэмилтона
После пяти сезонов, когда Льюис делил гаражи команды с Валттери Боттасом, место финского пилота занял молодой Джордж Расселл. Позади 15 Гран При – и новичок смотрится предпочтительнее семикратного чемпиона.
У них поровну подиумов – по шесть – но Джордж заработал больше очков и стартовал с поула в Венгрии, тогда как Льюис ни разу не был даже на первом стартовом ряду.
На недавнем этапе в Зандфорте Хэмилтон смотрелся сильнее напарника, но в итоге уступил из-за решения команды использовать рискованную тактику.
По ходу гонки Льюис даже позволил себе обругать команду за то, что ему оставили старые шины – хотя вскоре после этого гонщик извинился.
Подводя итоге Гран При в колонке для Formule1.nl чемпион Ф1 1997 года Жак Вильнев написал про слова Хэмилтона: «Они были агрессивными, почти оскорбительными. Хорошо, что он потом принес извинения
После всего, что команда для тебя сделала, ты не вправе говорить с ними подобным образом».
Но даже более интересной кажется другая мысль Вильнева. По мнению 51-летнего экс-пилота, Льюис так выплескивает эмоции еще и потому, что чувствует утрату прежних позиций основного гонщика Mercedes.
«Я вижу, как Джордж Расселл быстро становится новым лидером команды, – написал Жак. – Он сам принял решение перейти на мягкие шины [в момент выезда автомобиля безопасности]. Хэмилтон со всем его опытом и титулами тоже должен был поступить так.
Кроме того, Льюис сам все осложнил себе на рестарте, из-за чего в итоге остался без подиума».
Также от канадца досталась самой Mercedes: «Они решили пойти на риск ради победы, но эта идея не сработала. Годами их преимущество было столь велико, что просто не требовалось принимать сложных тактических решений. Они побеждали в любом случае.
Теперь прежней скорости нет, а потому от правильного выбора зависит куда больше».
Mercedes за семь гонок до конца сезона Ф1 отстает от Ferrari в Кубке конструкторов на 30 очков. Хэмилтон занимает в чемпионате пилотов шестую строчку, тогда как Расселл идет четвертым – разница между ними также составляет 30 баллов.
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