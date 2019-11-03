Вильнев: Ради поула Боттас пожертвовал гонкой

Успех Валттери Боттаса в квалификации Гран При США предопределен специфическими настройками болида – такое предположение сделал в паддоке трассы в Остине экс-чемпион Формулы 1 Жак Вильнев.

«Думаю, команда настроила машину Валттери так, чтобы он смог выжать из нее абсолютный максимум на квалификации, – заявил канадец в интервью итальянской съемочной группе телеканала Sky Sports. – В гонке из-за этого его темп может быть уже не столь впечатляющим. Обратите внимание: Боттас ведь не первый раз лучше Льюиса проводит квалификации. А в гонках Льюис берет свое».

Боттас завоевал в Остине уже 5-й поул в этом сезоне, в то время как Хэмилтон начинал гонку с первой позиции 4 раза. Экс-чемпиона Формулы 1 также вдохновила плотность результатов в квалификации, где первую четверку разделило чуть больше одной десятой секунды.

«Три разных машины на первых трех местах. Лучшие времена на трех секторах тоже у трех разных машин. Леклер сделал малюсенькую ошибку – и из-за нее откатился за пределы первой тройки. Может, и не надо правила-то менять?» – задал канадец риторический вопрос, намекая на масштабные изменения в спортивном регламенте и техтребованиях Ф1, озвученные на пресс-конференции в Остине незадолго до начала Гран При США.