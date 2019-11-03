Вильнев: Ради поула Боттас пожертвовал гонкой
Экс-чемпион Формулы 1 был впечатлен плотностью результатов на квалификации в Остине – и не думает, что у завоевавшего поул Валттери Боттаса есть реальные шансы прийти к финишу первым.
Успех Валттери Боттаса в квалификации Гран При США предопределен специфическими настройками болида – такое предположение сделал в паддоке трассы в Остине экс-чемпион Формулы 1 Жак Вильнев.
«Думаю, команда настроила машину Валттери так, чтобы он смог выжать из нее абсолютный максимум на квалификации, – заявил канадец в интервью итальянской съемочной группе телеканала Sky Sports. – В гонке из-за этого его темп может быть уже не столь впечатляющим. Обратите внимание: Боттас ведь не первый раз лучше Льюиса проводит квалификации. А в гонках Льюис берет свое».
Боттас завоевал в Остине уже 5-й поул в этом сезоне, в то время как Хэмилтон начинал гонку с первой позиции 4 раза. Экс-чемпиона Формулы 1 также вдохновила плотность результатов в квалификации, где первую четверку разделило чуть больше одной десятой секунды.
«Три разных машины на первых трех местах. Лучшие времена на трех секторах тоже у трех разных машин. Леклер сделал малюсенькую ошибку – и из-за нее откатился за пределы первой тройки. Может, и не надо правила-то менять?» – задал канадец риторический вопрос, намекая на масштабные изменения в спортивном регламенте и техтребованиях Ф1, озвученные на пресс-конференции в Остине незадолго до начала Гран При США.
Читайте также:
Предыдущая новость
Квят обвинил нестабильные правила в своем нарушении в квалификации
Следующая новость
Из-за заднего крыла Грожан будет терять на прямых до 15 км/ч
Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При США
|Сессия
|Квалификация
|Пилоты
|Валттери Боттас В Магазин
|Команды
|Mercedes В Магазин
|Автор
|Кирилл Качнов
Вильнев: Ради поула Боттас пожертвовал гонкой
База данных
|Сессия
|Дата
|
Местное время
Ваше время
|Содержание
|Первая тренировка
|
пт 29 нояб.
пт 29 нояб.
|
04:00
13:00
|
|Вторая тренировка
|
пт 29 нояб.
пт 29 нояб.
|
08:00
17:00
|
|Третья тренировка
|
сб 30 нояб.
сб 30 нояб.
|
05:00
14:00
|
|Квалификация
|
сб 30 нояб.
сб 30 нояб.
|
08:00
17:00
|
|Гонка
|
вс 1 дек.
вс 1 дек.
|
08:10
17:10
|
Самое читаемое
Расписание
- Формула 1
- WEC
Партнер проекта