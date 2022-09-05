Вильнев проведет в Монце тесты машины Alpine F1
Канадец сядет за руль прошлогодней модели Ф521 в среду после Гран При Италии
Для 51-летнего канадца это будет первая возможность сесть за руль современной техники Ф1 с того момента, как он был уволен из команды BMW Sauber после Гран При Германии 2006 года. За прошедшее время Жак если и пилотировал машины чемпионата мира, то только исторические раритеты.
Заезды стали возможны в рамках празднования 25-летия титула Вильнева, добытого за рулем Williams-Renault.
Интересно, что в 2004 году Жак успел немного поездить за Renault (нынешнюю Alpine), причем его напарником был нынешний пилот команды Фернандо Алонсо.
«Да, это прошлогодняя машина, но в Монце она будет на полной мощности, так что я намерен ехать по-настоящему, – сказал Вильнев. – У меня были три гонки вместе с Фернандо, а [нынешний спортивный директор] Алан Пермейн был тогда моим инженером.
Это невероятная возможность. Безумная. Кроме того, она позволит мне понять современные машины. Я уже начал подготовку на симуляторе. Современные машины, как оказалось, не впечатляют в медленных поворотах, но вот в быстрых они просто потрясают.
Осталось только как следует подогнать сиденье, так как меня ждут серьезные перегрузки. Хорошо, что на этой трассе много прямых, так что я смогу отдыхать».
Фернандо Алонсо за рулем Alpine A521
Фото: Зак Маугер / Motorsport Images
Команда Alpine использует заезды в Монце для проведения съемочного дня с актуальной машиной A522. Кто именно сядет в ее кокпит, не сообщается.
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