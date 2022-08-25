Вильнев предупредил Пиастри о сложном будущем
По мнению чемпиона 1997 года, молодой австралиец зря начал с того, что повел себя как пилот, которому сложно доверять
Действующий чемпион Формулы 2 Оскар Пиастри еще не успел попасть в Формулу 1, но уже оказался в центре скандала.
Все началось с того, он на 2022 год стал запасным пилотом команды Alpine. После того, как Фернандо Алонсо неожиданно объявил о переходе со следующего года в Aston Martin, французский коллектив объявил Пиастри его преемником.
И тут австралиец неожиданно заявил, что не соглашался на это и выступать за Alpine не собирается. По слухам, он за спиной у французской команды заключил соглашение с Mclaren, и сейчас идет согласование юридических нюансов.
Вся эта история повеселила бывшего участника Формулы 1 Жака Вильнева.
«Весело наблюдать за тем, как для многих происходящее становится сюрпризом, – цитирует Вильнева агентство Reuters. – Вообще начинать карьеру пилота Формулы 1 с таких вот интриг, находясь под таким давлением не легко.
Проблема в том, что теперь каждая команда, каждый спонсор Пиастри, подписывая с ним соглашение соглашение будет задаваться вопросом: рано или поздно нам придется ему довериться, и что тогда? Он затеял очень опасную игру.
К тому же Пиастри пока никак не показал себя в Ф1. Есть Формула 1 и есть весь остальной гоночный мир. Было уже столько пилотов, которые выигрывали все возможные чемпионаты до прихода в Ф1, но затем просто терялись, потому, что здесь совсем другой уровень таланта, стойкости, умения побеждать стресс.
Да, Пиастри был невероятно хорош в младших сериях. Но это еще ничего не доказывает».
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