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Формула 1 / Новость

Вильнев предсказал уход Хэмилтона из Mercedes в конце года

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, редактор

По мнению Жака, Mercedes больше не нужны победы Льюиса

Вильнев предсказал уход Хэмилтона из Mercedes в конце года

В прошлом году Льюис Хэмилтон повторил рекорд Михаэля Шумахера, став семикратным чемпионом Формулы 1. Шесть из семи титулов британец завоевал в составе Mercedes.

Контракт пилота с немецкой командой истекает в конце 2021 года, и экс-чемпион мира Жак Вильнев полагает, что после этого стороны расстанутся.

«Я думаю, Mercedes уже достигла пика медийной привлекательности и престижа, – сказал Вильнев Canal+. – Новые победы с Хэмилтоном ничего им не прибавят. Конечно, Mercedes не вредит нахождение Хэмилтона за рулем. Но в глазах людей растет имидж Хэмилтона, а не Mercedes. Команде помогла бы победа с кем-то кроме Льюиса». 

По мнению Вильнева, продление контракта с Хэмилтоном всего на год был инициативой босса команды Тото Вольфа: «Ясно, что у них разногласия. Насколько известно, Льюис хотел работать меньше, а получать больше. Но так не бывает». 

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Жак Вильнёв , Льюис Хэмилтон
Команды Mercedes
Автор Иван Матушкин

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