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Формула 1 Новость

Вильнев предсказал напарника Хэмилтона. Это не Расселл и не Боттас

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, Ответственный редактор

Канадский чемпион Ф1 предложил теорию, что в Mercedes возьмут Лэнса Стролла

Вильнев предсказал напарника Хэмилтона. Это не Расселл и не Боттас

За время августовского перерыва в календаре Ф1 команда Mercedes пообещала выбрать своего второго гонщика на будущий сезон. Формально число соискателей не ограничено, но фактически на место в составе чемпионов мира претендуют только Валттери Боттас и Джордж Расселл. 

Однако такая картина не устроила Жака Вильнева. Известный радикальностью суждений канадец предположил, что на самом дела в Брэкли пригласят из Aston Martin Лэнса Стролла.

Эту мысль он высказал, начав рассуждения о дальнейшей судьбе Боттаса. Сейчас финну приходится выбирать между двумя аутсайдерами, Alfa Romeo и Williams, так как его шансы остаться в Mercedes оцениваются невысоко. Вильнев нашел другое решение.

«Я думаю, ему стоит перейти в Aston Martin, – приводит слова канадского чемпиона Libero Quotidiano. – Он займет место Лэнса Стролла, а тот сможет перейти в Mercedes.

Об этом давно мечтает его отец Лоуренс, у которого очень тесные связи с Тото Вольфом. Он хочет видеть, как его сын побеждает в чемпионате. А Тото уже пообещал найти для Валттери хорошее место».

Жак добавил: «Хэмилтон совершенно точно не хочет видеть своим напарником Расселла. Ему нужен кто-то вроде Боттаса, кто не будет доставлять больших проблем».

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«Его никто не спрашивает». Штайнер ответил Ральфу Шумахеру

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«Его никто не спрашивает». Штайнер ответил Ральфу Шумахеру
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