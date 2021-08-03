Вильнев предсказал напарника Хэмилтона. Это не Расселл и не Боттас
Канадский чемпион Ф1 предложил теорию, что в Mercedes возьмут Лэнса Стролла
За время августовского перерыва в календаре Ф1 команда Mercedes пообещала выбрать своего второго гонщика на будущий сезон. Формально число соискателей не ограничено, но фактически на место в составе чемпионов мира претендуют только Валттери Боттас и Джордж Расселл.
Однако такая картина не устроила Жака Вильнева. Известный радикальностью суждений канадец предположил, что на самом дела в Брэкли пригласят из Aston Martin Лэнса Стролла.
Эту мысль он высказал, начав рассуждения о дальнейшей судьбе Боттаса. Сейчас финну приходится выбирать между двумя аутсайдерами, Alfa Romeo и Williams, так как его шансы остаться в Mercedes оцениваются невысоко. Вильнев нашел другое решение.
«Я думаю, ему стоит перейти в Aston Martin, – приводит слова канадского чемпиона Libero Quotidiano. – Он займет место Лэнса Стролла, а тот сможет перейти в Mercedes.
Об этом давно мечтает его отец Лоуренс, у которого очень тесные связи с Тото Вольфом. Он хочет видеть, как его сын побеждает в чемпионате. А Тото уже пообещал найти для Валттери хорошее место».
Жак добавил: «Хэмилтон совершенно точно не хочет видеть своим напарником Расселла. Ему нужен кто-то вроде Боттаса, кто не будет доставлять больших проблем».
Читайте также:
- Сезон переходов: Боттас заменит Райкконена в Alfa Romeo?
- «Mercedes недооценивает его». Колонка Хаккинена в защиту Боттаса
- Вольф пообещал найти Боттасу место не в Mercedes
- Ральф о ситуации в Aston Martin: Боюсь, Строллу скоро надоест
- Экс-пилот Ф1: Пока Хэмилтон в Mercedes, Расселла там не будет
- Вольф: Льюис не пытается влиять на выбор напарника
- Анализ: кто займет место Расселла в Williams
- В Mercedes нацелились сделать де Вриса пилотом Williams
- Баттон посоветовал Боттасу вернуться в Williams