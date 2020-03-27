Коронавирус и гонки
Вильнев предрек перенос Гран При Канады. Эта гонка должна открывать сезон Формулы 1
Чемпион мира 1997 года не видит шансов у его домашнего этапа пройти в обычные сроки
На данный момент эпидемия коронавируса вынудила Формулу 1 отменить или перенести первые восемь Гран При сезона. Сейчас первым в календаре числится этап в Канаде. Чемпион мира из этой страны Жак Вильнев сомневается, что гонка состоится в назначенные сроки.
«Гран При обозначает начало лета в Монреале, его с нетерпением ждут каждый год, – сказал Вильнев в интервью Le Journal de Montreal. – Но я с трудом могу представить, что гонка пройдет 14 июня. Хорошие новости в том, что подготовку трассы можно отложить. Тут все не так сложно, как в Баку и Монако».
Вильнев сейчас проживает в Милане, одном из очагов эпидемии. Чемпион мира считает, что в ближайшее время ситуация с вирусом будет только ухудшаться:
«Мы вынуждены сидеть дома, следуя инструкциям. Тут тысячи случаев [заражения] и ситуация далека от завершения. То, что происходит у нас, будет везде. Мы видим это в Испании и Франции. Следующим шагом, с высокой вероятностью, будет Америка. Не хочу бить тревогу, но ситуация станет хуже, если тенденция продолжится».
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Канады Билеты
|Местонахождение
|Монреаль
|Пилоты
|Жак Вильнёв
|Автор
|Иван Матушкин
Вильнев предрек перенос Гран При Канады. Эта гонка должна открывать сезон Формулы 1
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