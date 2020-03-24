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Формула 1 / Новость

Вильнёв предложил провести этапы Формулы 1 в Имоле и Маньи-Куре

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Вильнёв предложил провести этапы Формулы 1 в Имоле и Маньи-Куре
Автор:
, редактор
24 мар. 2020 г., 05:00

Бывший чемпион мира призвал заменить перенесенные выездные гонки этапами в Европе

Эпидемия коронавируса привела к тому, что сезон Формулы 1 стартует не раньше середины июня. На данный момент отменены или перенесены все этапы вплоть до Гран При Канады, который запланирован на 14 июня. 

Руководители чемпионата надеются провести часть отмененных этапов позднее, но пока неизвестно, как они смогут сформировать календарь. Чемпион мира 1997 года Жак Вильнёв полагает, что ряд выездных гонок можно будет заменить на европейские этапы на классических трассах.

«Пилоты будут тренироваться во время перерыва, они хорошо организованы, – цитирует Вильнёва Soy Motor со ссылкой на Sky Sports. – Но если два месяца не будешь ничего делать, то начнешь слишком много думать. А потом слишком много гонок будет идти подряд, что очень тяжело.

Надеюсь, чемпионат все равно состоится. Отменить шесть гонок из 22-х – не проблема, но есть страны, в которых провести этап уже не удастся. Чтобы заменить их, можно использовать трассы в Имоле и Маньи-Куре».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Местонахождение Маньи-Кур
Пилоты Жак Вильнёв
Автор Иван Матушкин

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11 июн. - 14 июн.
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