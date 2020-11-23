Вильнев: Победа в Стамбуле подтвердила правомочность титулов Хэмилтона
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Жак решил выступить в защиту Льюиса, на которого словесно напал бильярдист
Льюис Хэмилтон подвергся критике со стороны легенды снукера Ронни О'Салливана. Тот усомнился в весомости титулов Льюиса, так как британец выигрывает на очевидно сильнейшей в Формуле 1 машине Mercedes.
Но в защиту Хэмилтона выступил чемпион мира 1997 года Жак Вильнев.
«Да, у Льюиса лучшая машина, но у Боттаса тоже лучшая, – сказал Вильнев Sky Italia. – У Боттаса машина такая же, а чемпионаты выигрывает Хэмилтон. В трудных ситуациях, как в Стамбуле, любой другой пилот решил бы не рисковать, ехать осторожнее. Но не Льюис.
Он выиграл эту гонку в шикарном стиле, и кроме прочего, это подтверждает правомочность его титулов».
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Турции
|Пилоты
|Льюис Хэмилтон
|Автор
|Иван Матушкин
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Вильнев: Победа в Стамбуле подтвердила правомочность титулов Хэмилтона
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