Вильнев: Победа в Стамбуле подтвердила правомочность титулов Хэмилтона

Льюис Хэмилтон подвергся критике со стороны легенды снукера Ронни О'Салливана. Тот усомнился в весомости титулов Льюиса, так как британец выигрывает на очевидно сильнейшей в Формуле 1 машине Mercedes.

Но в защиту Хэмилтона выступил чемпион мира 1997 года Жак Вильнев.

«Да, у Льюиса лучшая машина, но у Боттаса тоже лучшая, – сказал Вильнев Sky Italia. – У Боттаса машина такая же, а чемпионаты выигрывает Хэмилтон. В трудных ситуациях, как в Стамбуле, любой другой пилот решил бы не рисковать, ехать осторожнее. Но не Льюис.

Он выиграл эту гонку в шикарном стиле, и кроме прочего, это подтверждает правомочность его титулов».