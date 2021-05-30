Из отсутствия у Себастьяна Феттеля ярких успехов в последние годы вовсе не вытекает, что пилот Aston Martin обязательно должен думать о завершении карьеры. Такую точку зрения на днях высказал чемпион Формулы 1 1997 года Жак Вильнев в интервью немецкому изданию Motorsport Magazin.

«Люди всегда говорят: вот, он больше не выигрывает гонки, ему пора завязывать с этим. Но ведь среди прочего это работа – как и многие другие занятия, которым посвящают себя люди. Гонщики получают удовольствие от выступлений – но в то же самое время зарабатывают деньги. Этими деньгами ты оплачиваешь обучение детей и многие другие важные вещи.

Если ты все еще востребован в Формуле 1, достаточно конкурентоспособен, получаешь удовольствие от управления машиной и зарабатываешь миллионы – зачем тебе отказываться от всего этого? Так что, все эти вопросы об уходе из-за отсутствия результатов – самые глупые из тех, что мне обычно задают. Другое дело – серьезные вещи вроде страха погибнуть в аварии…»