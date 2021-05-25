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Формула 1 / Гран При Монако Новость

Вильнев отказал Леклеру в сочувствии

Канадец считает, что пилот Ferrari может винить в злоключениях на домашнем Гран При только себя самого

Вильнев отказал Леклеру в сочувствии

Шарль Леклер стал быстрейшим в квалификации на городской трассе в Монте-Карло, однако не смог использовать этот результат в гонке: под конец субботней сессии он разбил машину, а в воскресенье перед самым стартом в его SF21 обнаружилась поломка. 

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Монегаск не вышел на старт, упустив реальный шанс одержать первую с 2019 года победу. В команде поспешили заявить, что отказ полуоси не связан с ударом о барьер у бассейна – хотя этому, конечно, поверили не все.

Один из главных критиков в паддоке Ф1 Жак Вильнев заявил, что ответственность за все произошедшее несет прежде всего сам гонщик. 

«Леклер не может винить в случившемся никого кроме себя, – объяснил канадец в эфире Sky Sports. – Он сам улетел в стену в субботу, так что я не могу испытывать к нему сочувствие».

При этом чемпион мира 1997 года добавил, что команда поступила правильно, когда не стала получать штраф, чтобы гарантировать себе отсутствие технических проблем.

«Если машина могла доехать до решетки, ты должен постараться остаться на поуле, ведь это Монако – объяснил Жак, – Да, это был риск, но в данном случае оно того стоило. 

Что меня удивило, так это характер поломки. В итоге отказала не коробка, а что-то с левой стороны».

В субботней аварии Леклер ударился об ограждение правой стороной машины.

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Ferrari ожидает повторения успеха Монако при определенных условиях

Предыдущая новость

Ferrari ожидает повторения успеха Монако при определенных условиях
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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Монако
Пилоты Жак Вильнёв , Шарль Леклер
Команды Ferrari

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