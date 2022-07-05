Вильнев объяснил, почему Сайнс не пускал Леклера. На примере Ирвайна

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По ходу Гран При Великобритании Шарль Леклер был вынужден провести часть гонки позади своего напарника Карлоса Сайнса, которому удалось взять поул. При этом Леклер несколько раз просил команду приказать Сайнсу отдать позицию, мотивируя это тем, что он быстрее.

Это нормальное поведение для гонщика, на которого команда уже сделала ставку в чемпионате, но Леклер таковым пока не является, считает чемпион Формулы 1 1997 года Жак Вильнев.

«Шарлю надо осторожнее высказываться насчет своей команды, – написал Вильнев в своей традиционной колонке для голландского издания formule1.nl. – Да, он был быстрее Сайнса, но испанец вполне мог претендовать на второе место. Он победил за счет смены шин, но и до того был быстр.

А Леклер высказался так, словно он уже однозначный первый номер в команде. Это, однако, пока не так. Рано называть Леклера абсолютным лидером, у Сайнса еще есть шансы отыграться.

Пока оба пилота сохраняют шансы на титул, нельзя, чтобы один просто так отдавал очки другому. Просто вспомните, как Эдди Ирвайн в начале 1999 года отдавал очки Михаэлю Шумахеру, а когда тот из-за травмы выбыл из борьбы за титул, именно этих очков Ирвайну не хватило, чтобы стать чемпионом.

Так что на месте Ferrari я не был бы в восторге от тона Леклера по радио. Команда прямо сказала Сайнсу прибавить, и после этого Шарль должен был замолчать. Переговоры идут в открытом эфире, и его недовольство плохо отражается на команде. Высказался бы после гонки, без посторонних».

Вильнев также пошутил над Ferrari, точнее над «бесполезным» аэродинамическим элементом их переднего антикрыла.

«Что мне понравилось в гонке Леклера, так это то, как он вел машину с оторванным торцевым элементом переднего крыла. Может им нужно изменить его дизайн, так как сейчас, кажется, нет разницы от того, есть он вообще или его нет», – написал канадец.