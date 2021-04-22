Вильнев обвинил Боттаса в аварии: Он просто слишком медленный

Столкновение Джорджа Расселла и Валттери Боттаса на Гран При Эмилии-Романьи закончилось сходом с дистанции для обоих. Босс Mercedes Тото Вольф обвинил в этом пилота Williams. Но чемпион мира 1997 года Жак Вильнев считает, что на аварию пошел Боттас, чтобы не дать Расселлу себя обогнать.

«Не понимаю, почему Вольф винит Расселла, – цитирует Вильнева F1-Insider. – Боттас знал, что его потенциальный преемник собирается его обогнать, а потому рискнул возможностью аварии, сделав движение вправо. В сложных условиях на трассе такого делать нельзя.

Но это показывает, под каким давлением Боттас оказался уже на втором этапе сезона. И легче ему не станет. Он просто слишком медленный. Если бы он не был медленным, ему не пришлось бы бороться с Williams».

Вильнев также считает, что в титульной борьбе от Боттаса будет меньше пользы, чем от Серхио Переса из Red Bull: «Перес – новичок в Red Bull, но он уже сильнее Боттаса. Он поможет Максу лучше, чем Боттас Льюису».