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Льюис Хэмилтон поднялся на подиум первого этапа нового сезона Ф1 в Бахрейне, но с тех пор ни разу не смог финишировать впереди своего молодого напарника Джорджа Расселла. Тот стабильно заканчивает гонки в пятерке и уже оторвался от именитого партнера по команде на 23 очка.

В минувший уик-энд в Майами Хэмилтон гораздо лучше Расселла справился с квалификацией, но в гонке Джордж нагнал и опередил напарника.

По мнению сильнейшего пилота Ф1 1997 года Жака Вильнева, такое развитие событий позволяет говорить о крайне негативной для Льюиса тенденции: безоговорочный лидер Mercedes всех последних лет начинает терять внутрикомандные позиции и пока не в силах противостоять натиску молодого соотечественника.

«Думаю, мы все видим, как меняется картина в Mercedes, – написал канадец в своей колонке для Formule1.nl. – Джордж Расселл поймал волну, Льюис Хэмилтон пытается удержаться на плаву. После многих лет, когда он побеждал без серьезной конкуренции, сложно очнуться и понять, что в действительности все очень непросто.

Сейчас ему надо выступать так же, как по ходу двух первых сезонов Ф1 [в 2007-08 годах]. А Расселл уже выступает именно так. В прошедшей гонке Джордж принял простое решение: просто оставьте меня в покое, может, появится машина безопасности. И этот план отлично сработал.

Похоже, Льиюса, вдобавок, покинуло его знаменитое чемпионское везение. У него больше нет импульса, все идет не по его сценарию».

Жак добавил, что даже в столь непростом положении Хэмилтон наверняка не опустит руки и найдет в неудачах мотивацию для продолжения борьбы. Но и тут не все так однозначно.

«Ему непросто в этой ситуации, но Льюис – настоящий боец и чемпион, – объяснил экс-пилот. – Он знает, что надо делать – осталось посмотреть, достаточно ли у него на это сил. Мне кажется, поражение в прошлом сезоне по-прежнему давит на него, как давило всю зиму.

Он ощущает горечь и чувствует, что у него украли титул. Но по тому, как пилотировал Макс, хорошо понятно, что он не украл чемпионство, а заслужил его».

Хэмилтон не одержал ни одной победы в шести последних Гран При. В последний раз столь длинный «безголевой» отрезок был у гонщика на стыке сезонов 2017 и 2018 года.