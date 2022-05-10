Билеты
Войти
Motorsport Network
part of
TV Jobs Билеты
Скачать приложения
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Jobs Билеты
Предыдущая / Окон: От удара в кокпите сорвало сиденье и сломало педали Следующая / В Mercedes задумались об отказе от «беспонтонной» схемы
Формула 1 / Гран При Майами Новость

Вильнев о Mercedes: Расселл поймал волну, Льюис пытается не утонуть

По мнению канадского чемпиона Ф1, всего после пяти Гран При новобранец Mercedes готов отобрать внутрикомандное лидерство у обладателя семи титулов

Вильнев о Mercedes: Расселл поймал волну, Льюис пытается не утонуть
Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Льюис Хэмилтон поднялся на подиум первого этапа нового сезона Ф1 в Бахрейне, но с тех пор ни разу не смог финишировать впереди своего молодого напарника Джорджа Расселла. Тот стабильно заканчивает гонки в пятерке и уже оторвался от именитого партнера по команде на 23 очка. 

В минувший уик-энд в Майами Хэмилтон гораздо лучше Расселла справился с квалификацией, но в гонке Джордж нагнал и опередил напарника. 

Читайте также:

По мнению сильнейшего пилота Ф1 1997 года Жака Вильнева, такое развитие событий позволяет говорить о крайне негативной для Льюиса тенденции: безоговорочный лидер Mercedes всех последних лет начинает терять внутрикомандные позиции и пока не в силах противостоять натиску молодого соотечественника.  

«Думаю, мы все видим, как меняется картина в Mercedes, – написал канадец в своей колонке для Formule1.nl. – Джордж Расселл поймал волну, Льюис Хэмилтон пытается удержаться на плаву. После многих лет, когда он побеждал без серьезной конкуренции, сложно очнуться и понять, что в действительности все очень непросто. 

Сейчас ему надо выступать так же, как по ходу двух первых сезонов Ф1 [в 2007-08 годах]. А Расселл уже выступает именно так. В прошедшей гонке Джордж принял простое решение: просто оставьте меня в покое, может, появится машина безопасности. И этот план отлично сработал.  

Похоже, Льиюса, вдобавок, покинуло его знаменитое чемпионское везение. У него больше нет импульса, все идет не по его сценарию».

Жак добавил, что даже в столь непростом положении Хэмилтон наверняка не опустит руки и найдет в неудачах мотивацию для продолжения борьбы. Но и тут не все так однозначно. 

«Ему непросто в этой ситуации, но Льюис – настоящий боец и чемпион, – объяснил экс-пилот. – Он знает, что надо делать – осталось посмотреть, достаточно ли у него на это сил. Мне кажется, поражение в прошлом сезоне по-прежнему давит на него, как давило всю зиму.

Он ощущает горечь и чувствует, что у него украли титул. Но по тому, как пилотировал Макс, хорошо понятно, что он не украл чемпионство, а заслужил его».

Хэмилтон не одержал ни одной победы в шести последних Гран При. В последний раз столь длинный «безголевой» отрезок был у гонщика на стыке сезонов 2017 и 2018 года. 

Читайте также:
Поделились
Комментарии
Окон: От удара в кокпите сорвало сиденье и сломало педали
Предыдущая новость

Окон: От удара в кокпите сорвало сиденье и сломало педали
Следующая новость

В Mercedes задумались об отказе от «беспонтонной» схемы

В Mercedes задумались об отказе от «беспонтонной» схемы
Жак Вильнёв Больше от
Жак Вильнёв
Вильнев рассказал о серьезной проблеме Red Bull
Формула 1

Вильнев рассказал о серьезной проблеме Red Bull

Вильнев раскритиковал Стролла-старшего и упрекнул Феттеля Гран При Австралии
Формула 1

Вильнев раскритиковал Стролла-старшего и упрекнул Феттеля

Вильнев пробился на старт гонки NASCAR «Дайтона-500» Дайтона 500
NASCAR Cup

Вильнев пробился на старт гонки NASCAR «Дайтона-500»

Mercedes Больше от
Mercedes
В Mercedes задумались об отказе от «беспонтонной» схемы Гран При Майами
Формула 1

В Mercedes задумались об отказе от «беспонтонной» схемы

Технический анализ: важные мелочи, которые помогли Mercedes в Майами Гран При Майами
Формула 1

Технический анализ: важные мелочи, которые помогли Mercedes в Майами

Расселл о пятом месте в Майами: Мы не гении, нам просто повезло Гран При Майами
Формула 1

Расселл о пятом месте в Майами: Мы не гении, нам просто повезло

Самое важное:

FIA: Мы не можем запретить Ф1 проводить Гран При в дни «Ле-Мана»
Формула 1 Формула 1

FIA: Мы не можем запретить Ф1 проводить Гран При в дни «Ле-Мана»

Технический брифинг: привет из 2021 года на Alpine A522
Формула 1 Формула 1

Технический брифинг: привет из 2021 года на Alpine A522

Перес начал переговоры с Red Bull о новом контракте
Формула 1 Формула 1

Перес начал переговоры с Red Bull о новом контракте

В Mercedes задумались об отказе от «беспонтонной» схемы
Формула 1 Формула 1

В Mercedes задумались об отказе от «беспонтонной» схемы

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.