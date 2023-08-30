Вильнев о Ферстаппене: Машина стала его второй кожей
Канадец не собственном примере обьъяснил, что позволяет лидеру нынешней Формулы 1 так легко раз за разом переигрывать соперников
Макс Ферстаппен добился девяти подряд побед в Гран При – и, кажется, вообще не собирается прерывать эту серию до конца нынешнего сезона. Соперники же при всем желании не могут ничего противопоставить голландцу и его Red Bull.
Столь впечатляющее преимущество одного пилота, по мнению многих участников и болельщиков Ф1, не идет на пользу спорту, так как лишает чемпионат интриги.
Но чемпион мира 1997 года Жак Вильнев недавно не согласился с такой точкой зрения – и рассказал, что испытывает гонщик в такие моменты.
«Кого вообще волнует, хорошо это для спорта или нет? – приводит слова 52-летнего канадца сетевое издание RacingNews365. – Он просто великолепен, вот и все. И останавливать его нельзя.
Ему удается справляться с работой лучше всех. Он взаимодействует с инженерами и своей командой на таком уровне, что машина словно стала его второй кожей.
В такой ситуации ты просто садишься за руль и даже не задумываешься о своих действиях. А машина делает в точности то, чего ты от нее хочешь.
Собственно, именно по этой причине в двух или трех гонках каждого сезона возникало впечатление, что Серхио Пересу по силам одолеть Макса. Но потом Макс просто берется за дело и добивается, чтобы машина исполняла его желания. И тогда он просто уничтожает Переса. И это определяет разницу».
Канадец продолжил: «Я сам смог испытать это – в конце 1996 года и в 1997-м. Мне тогда можно было прыгнуть за руль и подумать: "Знаю, что машина это позволит". И она позволяла.
Если же что-то шло не так и требовались небольшие корректировки, достаточно было поговорить с инженерами – и все начинало работать как надо. Тебе не нужно было ни о чем задумываться.
Это позволяет ехать на две-три десятых быстрее, так как ты точно знаешь, что именно происходит с машиной».
Макс Ферстаппен может оформить третий чемпионский титул уже на Гран При Катара в начале октября.
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