Вильнев о Ферстаппене: Машина стала его второй кожей

Макс Ферстаппен добился девяти подряд побед в Гран При – и, кажется, вообще не собирается прерывать эту серию до конца нынешнего сезона. Соперники же при всем желании не могут ничего противопоставить голландцу и его Red Bull.

Столь впечатляющее преимущество одного пилота, по мнению многих участников и болельщиков Ф1, не идет на пользу спорту, так как лишает чемпионат интриги.

Но чемпион мира 1997 года Жак Вильнев недавно не согласился с такой точкой зрения – и рассказал, что испытывает гонщик в такие моменты.

«Кого вообще волнует, хорошо это для спорта или нет? – приводит слова 52-летнего канадца сетевое издание RacingNews365. – Он просто великолепен, вот и все. И останавливать его нельзя.

Ему удается справляться с работой лучше всех. Он взаимодействует с инженерами и своей командой на таком уровне, что машина словно стала его второй кожей.

В такой ситуации ты просто садишься за руль и даже не задумываешься о своих действиях. А машина делает в точности то, чего ты от нее хочешь.

Собственно, именно по этой причине в двух или трех гонках каждого сезона возникало впечатление, что Серхио Пересу по силам одолеть Макса. Но потом Макс просто берется за дело и добивается, чтобы машина исполняла его желания. И тогда он просто уничтожает Переса. И это определяет разницу».

Канадец продолжил: «Я сам смог испытать это – в конце 1996 года и в 1997-м. Мне тогда можно было прыгнуть за руль и подумать: "Знаю, что машина это позволит". И она позволяла.

Если же что-то шло не так и требовались небольшие корректировки, достаточно было поговорить с инженерами – и все начинало работать как надо. Тебе не нужно было ни о чем задумываться.

Это позволяет ехать на две-три десятых быстрее, так как ты точно знаешь, что именно происходит с машиной».

Макс Ферстаппен может оформить третий чемпионский титул уже на Гран При Катара в начале октября.