Вильнев о Ferrari: Прекрасный пример того, как проигрывают титул

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Команда Ferrari является самой титулованной в Формуле 1, однако в последние годы она не побеждает в чемпионате. Но если в прошлые сезоны красным болидам просто не хватало скорости, то в этом году именно Скудерии принадлежит лидерство по числу выигранных поулов, что красноречиво свидетельствует о возможностях их машины.

По крайней мере чемпион 1997 года Жак Вильнев убежден, что техника в поражениях не виновата, просто ни лидер команды Шарль Леклер, ни стратеги, ни даже механики в этом году не заслуживают титула.

«Гонка могла бы быть куда интереснее, – написал о Гран При Франции Вильнев в своей традиционной колонке на голландском сайте Formule1.nl. – На трассе было очень жарко, и это само по себе обещало напряженную борьбу. К тому же Ферстаппен и Леклер были равны в скорости, и все предвкушали сражение до самого финиша.

Но тут Леклер сам допускает ошибку. Даже он сам признал, что это недопустимо, а значит он пока не заслуживает титула. При этом в Австрии Шарль отлично справился с напряжением. В этом его отличие от Ферстаппена. Оба умеют побеждать в гонках, но когда у Макса не получается выиграть, он приезжает вторым и тоже зарабатывает много очков.

Итак мы имеем сезон, где у двух команд примерно равные по скорости болиды. И одна существенно уступает другой по очкам. Это прекрасный пример того, как проигрываются титулы.

Если Леклер проиграл сам, то его партнеру Карлосу Сайнсу гонку подпортила команда. Сначала он получил штраф за небезопасный выезд с пит-стопа, но это значит, что не уследили именно механики. Затем его зазвали на еще один пит-стоп, когда он обогнал Переса и был готов отрываться.

Возможно, шины и правда были изношены, и их замена была необходима. Но тогда надо было менять их раньше, чтобы на свежем комплекте он отыграл больше времени».