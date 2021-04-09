Вильнев назвал важное отличие Хэмилтона от Сенны и Шумахера

Льюис Хэмилтон возглавляет все ключевые статистические рейтинги Формулы 1 – по числу побед, поулов, подиумов и других достижений за карьеру. Если в 2021 году он в восьмой раз станет чемпионом мира, то превзойдет и казавшийся еще недавно вечным рекорд Михаэля Шумахера, у которого семь титулов.

И пока болельщики спорят, можно ли сравнивать результаты Льюиса с показателями других легенд спорта, Жак Вильнев обратил внимание на один важный момент. Сильнейший пилот Ф1 в сезоне 1997 года отметил, что британцу никогда не нужно было сражаться с обстоятельствами.

«Я не знаю, – сказал Жак в интервью газете Corriere della Sera, отвечая на вопрос о возможности сравнения разных пилотов. – Михаэль и Айртон порой побеждали тогда, когда машина их не должна была победить. Они попадали в трудные ситуации, не имея полной поддержки команды.

Льюис же, с другой стороны, неизменно доминировал на самой лучшей технике и при полной внутренней поддержке. Мне хотелось бы посмотреть, как он станет побеждать, потеряв хотя бы один из двух этих факторов».

Свое сравнений провел и доктор Марко. На Youtube-канале родственного Motorsport.com онлайн-издания Formel1.de австриец сопоставил Льюиса с лидером Red Bull Максом Ферстаппеном.

«В чем Хэмилтон превосходит Макса, так это в потрясающей стабильности, – сказал австриец. – И еще вы можете видеть, насколько он учитывает в пилотировании вопросы тактики. Как выстраивает свои гонки и все в таком духе.

Но в остальном разницы между ними практически нет. В какой-то момент Макс тоже накопит весь тот опыт, что уже есть у Хэмилтона».