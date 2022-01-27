Вильнев назвал сына в честь погибшего отца
Жак потерял папу, когда ему было 11 лет
Жиль Вильнев был одним из легендарных гонщиков Ф1 даже несмотря на то, что он ни разу не стал чемпионом. Канадец был близок к титулу в 1979 году, но проиграл четыре очка Джоди Шектеру. К сожалению, карьера Жиля закончилась рано и очень трагично: 32-летний гонщик попал в смертельную аварию во время квалификации Гран При Бельгии в 1982-м.
У Жиля остался наследник Жак, ставший впоследствии чемпионом Ф1 в 1997 году. И в среду, 26 января 2022-го, Жак стал отцом и назвал своего сына Жилем – скорее всего, в честь своего папы.
«К нашей большой и красивой семье присоединился малыш Жиль, – рассказал Вильнев в своем инстаграме. – Крепкий и здоровый. Моя любимая – мама Джулия – великолепна. Мы греемся в лучах счастья и по-настоящему благословлены. Прекрасный день».
Напомним, Жак закончил карьеру в Ф1 в конце 2006 года. После этого Вильнев эпизодически и на полном расписании пробовал себя во многих гоночных сериях, включая Европейскую серию Ле-Ман, Euro NASCAR и Североамериканский ралли-кросс.
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