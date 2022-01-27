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Формула 1 Новости

Вильнев назвал сына в честь погибшего отца

Жак потерял папу, когда ему было 11 лет

Вильнев назвал сына в честь погибшего отца
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Жиль Вильнев был одним из легендарных гонщиков Ф1 даже несмотря на то, что он ни разу не стал чемпионом. Канадец был близок к титулу в 1979 году, но проиграл четыре очка Джоди Шектеру. К сожалению, карьера Жиля закончилась рано и очень трагично: 32-летний гонщик попал в смертельную аварию во время квалификации Гран При Бельгии в 1982-м.

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У Жиля остался наследник Жак, ставший впоследствии чемпионом Ф1 в 1997 году. И в среду, 26 января 2022-го, Жак стал отцом и назвал своего сына Жилем – скорее всего, в честь своего папы.

«К нашей большой и красивой семье присоединился малыш Жиль, – рассказал Вильнев в своем инстаграме. – Крепкий и здоровый. Моя любимая – мама Джулия – великолепна. Мы греемся в лучах счастья и по-настоящему благословлены. Прекрасный день».

 

Напомним, Жак закончил карьеру в Ф1 в конце 2006 года. После этого Вильнев эпизодически и на полном расписании пробовал себя во многих гоночных сериях, включая Европейскую серию Ле-Ман, Euro NASCAR и Североамериканский ралли-кросс.

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