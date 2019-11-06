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Формула 1 / Новость

Вильнев назвал социализмом ограничение расходов в Ф1

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Вильнев назвал социализмом ограничение расходов в Ф1
Автор:
6 нояб. 2019 г., 12:14

Жак Вильнев раскритиковал решения, которые Формула 1 собирается внедрить к 2021 году.

В 2021 году в силу вступят новые правила, согласно которым бюджет каждой команды на сезон будет ограничен 175 миллионами долларов. Боссы чемпионата надеются, что это поможет уравнять команды. Однако чемпион Ф1 Жак Вильнев не увидел в такой реформе смысла.

«В чем идея помогать маленьким командам, которые этого не заслуживают? – цитирует Вильнева Journal de Montreal. – Имеет ли право такая организация, как Williams, ехать так же быстро, как Mercedes и Ferrari? Ответ, очевидно, отрицательный.

Как по мне, это чистый социализм. Ф1 заслуживает лучшего, чем вот это. Такая ситуация позволит беднейшим командам продолжать нанимать гонщиков, которые платят за свои места».

Канадец сомневается, что лимит расходов в любом случае поможет Williams: «Только три топ-команды потратят 175 миллионов. Остальные не достигнут этого потолка».

Вильнев считает, что целый год до введения новых правил позволит большим командам потратить огромные суммы, чтобы подготовиться к ограничениям. «Топ-команды могли бы потратить миллиард в 2020-м если бы захотели, чтобы подготовиться к 2021 году», – отметил он.

По мнению Жака, Williams, в составе которой он выиграл титул в 1997 году, даже вряд ли стремится исправить свое положение, поскольку ситуация с финансовой точки зрения устраивает компанию.

«В прошлом году Williams положила в свои карманы около 16 миллионов долларов. Руководство команды счастливо, ее акционеры тоже. Если они смогут получить еще больше прибыли, они будут еще счастливее. Если, скажем, вы введете ограничение в размере 50 миллионов долларов, Williams потратит только 20 миллионов, чтобы продолжать оставаться в конце пелотона», – считает канадец.

Также Вильнев раскритиковал и новый технический регламент, согласно которому машины потяжелеют.

«Нам все равно, станут ли они медленнее. Все, что нужно сделать – разработать машины, которыми трудно управлять, – заявил Вильнев. – Скорость не имеет ничего общего с качеством гонок. Теперь автомобили будут тяжелее на 25 кг. Чем они тяжелее, тем они стабильнее, так что это не поможет. Нам нужно шоу, где машины легкие, нервные. Этого не будет с новыми правилами».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Автор Денис Буденков

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