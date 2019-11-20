Вильнев назвал обоих пилотов Ferrari виновными в аварии

На Гран При Бразилии оба пилота Ferrari выбыли из гонки после легкого контакта в борьбе на пути к четвертому повороту.

Глава команды Маттиа Бинотто не стал обвинять кого-то из гонщиков конкретно, однако некоторые, в том числе Нико Росберг, причиной аварии посчитали действия немца. А Жак Вильнев заявил, что ошибки в Сан-Паулу совершили оба гонщика.

«Феттелю и Леклеру разрешено сражаться между собой, но они не должны злоупотреблять этой свободой, – сказал канадец Sky Italia. – По-моему, они оба виноваты. Леклер был слишком агрессивен, и Феттелю не следовало сразу захлопывать калитку, когда он обгонял своего товарища по команде.

Они оба ошиблись. Это было излишне, так как они боролись в лучшем случае за третье место. Я думаю, они просто хотели доказать всем, кто из них лучше».

Итальянская газета Corriere della Sera сообщает, что на вторник у Бинотто была запланирована встреча с генеральным директором компании Луи Камильери в Маранелло. На ней планировалось обсудить возможные наказания за повторные инциденты, включая денежные штрафы пилотам и прочие «дисциплинарные меры».