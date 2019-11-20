Вильнев назвал обоих пилотов Ferrari виновными в аварии
Чемпион мира 1997 года счел, что и Себастьян Феттель, и Шарль Леклер несут ответственность за двойной сход на «Интерлагосе».
На Гран При Бразилии оба пилота Ferrari выбыли из гонки после легкого контакта в борьбе на пути к четвертому повороту.
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Глава команды Маттиа Бинотто не стал обвинять кого-то из гонщиков конкретно, однако некоторые, в том числе Нико Росберг, причиной аварии посчитали действия немца. А Жак Вильнев заявил, что ошибки в Сан-Паулу совершили оба гонщика.
«Феттелю и Леклеру разрешено сражаться между собой, но они не должны злоупотреблять этой свободой, – сказал канадец Sky Italia. – По-моему, они оба виноваты. Леклер был слишком агрессивен, и Феттелю не следовало сразу захлопывать калитку, когда он обгонял своего товарища по команде.
Они оба ошиблись. Это было излишне, так как они боролись в лучшем случае за третье место. Я думаю, они просто хотели доказать всем, кто из них лучше».
Итальянская газета Corriere della Sera сообщает, что на вторник у Бинотто была запланирована встреча с генеральным директором компании Луи Камильери в Маранелло. На ней планировалось обсудить возможные наказания за повторные инциденты, включая денежные штрафы пилотам и прочие «дисциплинарные меры».
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Бразилии
|Пилоты
|Жак Вильнёв , Себастьян Феттель В Магазин , Шарль Леклер
|Команды
|Ferrari В Магазин
|Автор
|Денис Буденков
Вильнев назвал обоих пилотов Ferrari виновными в аварии
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