Вильнев назвал лимит бюджетов вредным для Формулы 1
Канадец пошел против течения и раскритиковал инструмент, который, как считается, очень помог Формуле 1 как в финансовом, так и в спортивном плане
Вот уже третий год участники Ф1 ведут свою деятельность по новым правилам. Теперь даже самой богатой команде нельзя тратить больше определенной суммы в год. Вместе с Техническим и Спортивным в силу вступил Финансовый регламент, одним из ключевых элементов которого является лимит бюджетов.
Его главная задача – выровнять силы в пелотоне и не позволить топ-командам побеждать соперников просто за счет дополнительных трат. По общему мнению паддока, такие ограничения пошли спорту на пользу. И хотя по итогам 2021 года Red Bull допустила перерасход, в сезоне-2022 все участники чемпионата уложились в лимит.
Одним из тех, кто остался недоволен новыми финансовыми правилами Формулы 1, оказался Жак Вильнев. На спонсорском мероприятии в Зандфорте чемпион мира 1997 года объяснил, что теперь лидеры могут не опасаться, что преследователи нагонят их.
«Реально ли в нынешних условиях отыграть свое отставание? – спросил 52-летний канадец. – Лимит бюджетов заметно осложнил эту задачу. Результат от его введения получился прямо противоположным.
Посмотрите на Williams: они не имеют возможности инвестировать, не могут улучшить свою базу. А раз так, им не выйти на новый уровень.
И это происходит именно из-за лимита бюджетов. Происходит совсем не то, что было задумано».
Также канадец высказался о наказании Red Bull за перерасход в 2021 году: команду оштрафовали на $7 млн и сократили на 10% время работы в аэродинамической трубе.
«Без этих мер они были бы сейчас еще быстрее, – сказал Вильнев. – Но если у вашей машины хороший базис, вы не так сильно зависите от продувок в трубе. А уж когда за рулем сидит Макс [Ферстаппен], побеждать еще легче».
Дополнительная информация: Эрвин Ягги
Жак Вильнев
Фото: Erik Junius
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