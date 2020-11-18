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Формула 1 / Гран При Турции / Новость

Вильнев нашел в Ф1 удивительный талант. Попробуйте угадать, кто это

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Вильнев нашел в Ф1 удивительный талант. Попробуйте угадать, кто это
Автор:
, Ответственный редактор

По итогам Гран При Турции чемпион мира 1997 года расхвалил одного из пилотов за безошибочную езду и выдающееся мастерство

Жак Вильнев известен в паддоке острым языком и регулярной критикой в адрес всех и каждого. Однако по ходу этапа в Турции эксперт итальянского канала Sky Sports остался в восторге от субботнего выступления своего соотечественника Лэнса Стролла. 

Тот выиграл первый в карьере поул на мокрой трассе, проехав быстрее всех на подсыхающей трассе. 

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«В субботу Лэнс проехал выдающийся круг, – заявил Вильнев. – В отличие от других гонщиков, он не допустил ни единой ошибки. Не знаю, что вообще негативного можно придумать, оценивая его выступление. 

И дело тут совершенно не в везении. Это чистое мастерство».

Канадец добавил: «Другие пилоты тоже пробовали реализовать [в квалификации] ту же шинную тактику, что была у Лэнса. Но им не удалось реализовать ее настолько безупречно».

По мнению Вильнева, талант Стролла особенно ярко проявляется в дождевых условиях. На Гран При Италии 2017 года Лэнс показал четвертый квалификационный результат под дождем и стартовал вторым после штрафов соперников. 

«Важно отметить, что Стролл особенно превосходит сам себя в сложных условиях, – сказал Жак. – Он стал четвертым в Монце в 2017 году, финишировал третьим в том же сезоне в Баку, где пилоты вылетали с трассы налево и направо. Также он умело воспользовался ситуацией в этом году в Монце, где тоже стал третьим.

Очевидно, что в сложных ситуациях он чувствует себя особенно комфортно».

Видимо, условия турецкой гонки – скользкая трасса в сочетании с поломкой переднего крыла – оказались недостаточно сложными для Стролла, чтобы проявить себя. Лэнс не смог сберечь шины, вынужден был провести лишний пит-стоп и завершил борьбу девятым.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Турции
Пилоты Жак Вильнёв , Лэнс Стролл
Автор Александр Кабановский

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