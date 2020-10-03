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Формула 1 / Гран При России / Новость

Вильнев нашел в Ф1 новый объект для критики. Теперь это Сайнс

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Вильнев нашел в Ф1 новый объект для критики. Теперь это Сайнс
Автор:
, Ответственный редактор

Канадцу очень не понравилась авария пилота McLaren на первом круге гонки в Сочи

В дебюте Гран При России Карлос Сайнс разбил машину в аварии. Выехав с трассы во втором повороте, он так спешил поскорее вернуться обратно, что задел левым передним колесом барьер и выбыл из гонки.

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Этот эпизод привлек внимание чемпиона мира 1997 года, а ныне эксперта Sky Italia Жака Вильнева. Канадец не стал сдерживаться. 

«Авария Сайнса? Я вообще не понимаю, что он делал, – сказал Жак. – Его поступок выглядит откровенной тупостью. Там настоящая прочная стенка. 

Он даже не поднял ногу с педали газа и в итоге влетел в барьер. Лично я считаю, что это очень серьезная ошибка».

Из-за аварии Сайнса и финиша Ландо Норриса вне очковой десятки McLaren впервые в сезоне не заработала по итогам Гран При ни одного очка. Команда осталась третьей в Кубке конструкторов, но преимущество над Racing Point сократилось всего до двух баллов. 

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При России
Сессия Гонка
Пилоты Жак Вильнёв , Карлос Сайнс
Автор Александр Кабановский

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