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Формула 1 Новость

Вильнев: Mercedes нагонит лидеров, но будет уже поздно

Канадский чемпион мира поделился мыслями о том, как будут складываться события в нынешнем сезоне Ф1

Автор:
, редактор (Венгрия)
Вильнев: Mercedes нагонит лидеров, но будет уже поздно
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После восьми лет практически полного доминирования в Формуле 1 команда Mercedes оказалась в догоняющих после серьезных изменений в техническом регламенте чемпионата. Лидер команды Льюис Хэмилтон поднялся на подиум в Бахрейне, но спустя неделю даже не прошел во второй квалификационный сегмент в Джидде. 

В любом случае, по скорости чемпионы восьми последних лет однозначно уступают сейчас Ferrari и Red Bull. 

По мнению Жака Вильнева, уже в этом сезоне расстановка сил претерпит серьезные изменения, и Хэмилтон с новобранцем команды Джорджем Расселлом смогут всерьез бороться за победы. 

«Нет сомнений, Mercedes слетела с пьедестала, – написал 50-летний канадец в колонке для сетевого издания Formule1.nl. – Их доминирование продолжалось годами, и даже плохие уик-энды можно было спасти за счет мотора. Теперь это более не так. Интересно будет посмотреть за ними, так как Тото Вольф и Льюис Хэмилтон не привыкли к такому. 

Пожалуй, Джорджу Расселлу проще в такой ситуации: за время выступлений за Williams он уже привык к сложностям с машиной. Но Льюис пока не справляется. У него всегда был безупречный автомобиль, ему не требовалось выкладываться изо всех сил, он и так был быстрее. Сейчас, похоже, машина не подходит его стилю. 

Впрочем, чемпионат длинный. Они смогут начти скорость. Вот только к тому моменту Леклер и Ферстаппен будут [по очкам] уже слишком далеко. А бюджетный лимит еще больше осложнит  положение Mercedes».

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