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Формула 1 Новость

Вильнев: Мазепин мешает оценить скорость Шумахера

Автор:
, Главный редактор

По мнению канадского пилота, пока рано судить о том, сможет ли сын семикратного чемпиона мира стать новой звездой Ф1

Вильнев: Мазепин мешает оценить скорость Шумахера

Уровень Никиты Мазепина не позволяет дать объективную оценку уровню его напарника Мика Шумахера. Такую точку зрения в одном из недавних интервью высказал чемпион Формулы 1 1996 года Жак Вильнев.

«Приятно видеть его [Шумахера] выступления, – заявил канадец в недавнем интервью немецкому изданию Motorsport Total. – Он опережает своего напарника. Да, при этом порой совершает ошибки – но это нормально. Он новичок, и в его распоряжении не самая простая машина. Но Ferrari поддерживает его.

Он однозначно сильнее Мазепина – и при этом выступает в команде, которая не оказывает на него прессинга. Он учится. И для него это просто идеальная ситуация.

Нюанс в том, что мы не можем понять, насколько хорош Мик относительно других гонщиков. Ведь Мазепин – скажем так, не лучший пилот. И сейчас невозможно сказать, стоит ли считать Мика по-настоящему быстрым».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Жак Вильнёв , Мик Шумахер , Никита Мазепин
Автор Кирилл Качнов

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