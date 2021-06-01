Вильнев: Мазепин мешает оценить скорость Шумахера

Уровень Никиты Мазепина не позволяет дать объективную оценку уровню его напарника Мика Шумахера. Такую точку зрения в одном из недавних интервью высказал чемпион Формулы 1 1996 года Жак Вильнев.

«Приятно видеть его [Шумахера] выступления, – заявил канадец в недавнем интервью немецкому изданию Motorsport Total. – Он опережает своего напарника. Да, при этом порой совершает ошибки – но это нормально. Он новичок, и в его распоряжении не самая простая машина. Но Ferrari поддерживает его.

Он однозначно сильнее Мазепина – и при этом выступает в команде, которая не оказывает на него прессинга. Он учится. И для него это просто идеальная ситуация.

Нюанс в том, что мы не можем понять, насколько хорош Мик относительно других гонщиков. Ведь Мазепин – скажем так, не лучший пилот. И сейчас невозможно сказать, стоит ли считать Мика по-настоящему быстрым».