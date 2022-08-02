Вильнев: Макс – машина. Обычный человек так не может

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В 2021 году по ходу отчаянной дуэли с Льюисом Хэмилтоном за титул сильнейшего гонщика Ф1 Макс Ферстаппен одержал десять побед. В первой половине нынешнего чемпионата, сражаясь с Феррари, голландец только к летнему перерыву восемь раз поднимался на вершину подиума.

Выиграв в Венгрии с десятой стартовой позиции, лидер Red Bull довел преимущество над Шарлем Леклером из Ferrari до 80 очков. За девять этапов до конца чемпионата такой перевес можно назвать решающим – даже финишируя во всех оставшихся гонках позади монегаска, Макс все равно станет сильнейшим.

Чемпион мира 1997 года Жак Вильнев, известный своими критическими высказываниями в адрес участников Ф1, на этот раз высоко оценил выступления Ферстаппена.

«Если рассмотреть каждую из прошедших гонок по отдельности, вы наверняка придете к выводу, что борьба за титул в этом году складывается очень упорно, – написал канадец в своей колонке для Formule1.nl. – Новые правила отлично работают, гонщики действительно могут вплотную преследовать друг друга на протяжении долгого времени и действовать агрессивно.

Это добрый знак. Мы уже увидели немало классных сражений между Ferrari и Red Bull. Скудерия очень сильна, если не сильнее всех. Но в таблице мы видим огромное преимущество Red Bull.

Пока что ничего еще не решено, впереди много гонок. Но если прежняя тенденция сохранится, если Макс продолжит демонстрировать тот же уровень, а Red Bull – дорабатывать машину, то остановить их будет крайне сложно».

Канадский экс-пилот продолжил: «Макс – это просто машина. Обычный человек не может демонстрировать такое. В венгерской гонке он даже не устал. Мне кажется, ему даже не нужны летние каникулы. Он весь год пилотирует очень сильно, а его команда не допускает ошибок.

Даже если что-то идет не так, они с Red Bull всегда действуют наилучшим образом, чтобы вернуть события в верное русло. В прошедшей гонке он мог бы просто постараться заработать какие-то очки и не стремиться к победе – но стал сильнейшим. Они не подвергают сами себя излишнему прессингу, потому действуют невероятно здорово».

Макс Ферстаппен, Red Bull RB18 Фото: Red Bull Content Pool

После этого 51-летний канадец вернулся к привычным образом, найдя объект для критики. По его мнению, команда работает в интересах Макса, не учитывая предпочтения его напарника Серхио Переса.

«Очень похоже, что машина все больше и больше подходит Ферстаппену, – объяснил Жак. – А вот Перес, по ощущениям, после Монако растерял прежний импульс, что немного странно.

У него явно появились сложности по мере того, как машина получала обновления. После доработок RB18 явно лучше подходит стилю Ферстаппена. В начале сезона было наоборот, и это необычно.

Видимо, Макс стал более активно участвовать в разработке новинок. Я не могу представить, что кто-то в команде просто сказал: "А давайте-ка делать доработки, которые помогут Ферстаппену, а Пересу – нет"».

В пяти последних Гран При Серхио всего раз смог подняться на подиум, в общем зачете мексиканец опустился со второго места на третье.