Вильнев: Лучшая машина у Ferrari, а что толку?

Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

После гонки в Баку, которая стала катастрофой для команды Ferrari, не заработавший ни единого очка, бывший чемпион Формулы 1 Жак Вильнев нашел для итальянцев слова утешения. По его мнению, у Скудерии все еще лучшая машина в чемпионате, пусть и не самые сильные пилоты.

«Самая быстрая машина сейчас – это Ferrari, но этого мало, – цитирует Вильнева сайт Formule.nl. – Пилоты у них ошибаются, со стратегией не ладится, и постоянно случаются поломки.

Мне сложно винить во всем Леклера. Если не считать его ошибки в Имоле, он отлично делает свою работу. Но мне не нравится его нынешний настрой, когда он расстроен действиями своей командой. Выигрывают и проигрывают все вместе, и не надо дистанцироваться от коллектива.

Но Ferrari действительно нужно что-то делать. В Баку три болида сошли из-за отказов силовых установок Ferrari. Сайнс сошел из-за отказа гидравлики, но это еще страшнее, так как у него из-за этого не работали задние тормоза.

Повторюсь, сама машина очень быстра. И еще есть время отыграться. К тому же и Red Bull рано или поздно должно не повезти. Собственно, еще после Гран При Австралии казалось, что для «Быков» все кончено, и посмотрите, где они сейчас.

С другой стороны, лучшая пара пилотов сейчас у Red Bull. Правда, странно, что Перес не смог сберечь шины в Баку, обычно он в этом хорош. Что до Ферстаппена, то став чемпионом он перестал рисковать и теперь допускает еще меньше ошибок».