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Формула 1 / Новость

Вильнев: Хюлькенберг выступал в Ф1 дольше, чем должен был

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Вильнев: Хюлькенберг выступал в Ф1 дольше, чем должен был
Автор:
, редактор
16 нояб. 2019 г., 12:38

Экс-пилот Формулы 1 считает, что карьеру Нико Хюлькенберга надо было закончить раньше, и шансов вернуться в чемпионат у немца нет.

По завершению сезона-2019 Нико Хюлькенберг покинет Renault и останется без места в Формуле 1. На данный момент вакансия на 2020 год осталось только в Williams, но Хюлькенберг сам ранее отверг такой вариант. 

По мнению чемпиона 1997 года Жака Вильнева, карьера немца в Ф1 и так слишком затянулась.

«Он уже давно выступает, у него рекорд по числу гонок без подиума, – сказал Вильнев в эфире Canal Plus. – Так что он знает, что его карьера длится дольше, чем должна бы. Но ему повезло, потому что независимо от машины, на которой он выступал, он всегда был профессиональным пилотом с зарплатой. И теперь он хорошо знает, что его карьера кончилась».

Хюлькенберг говорил, что не хочет покидать Ф1 насовсем и готов взять годовую паузу в карьере, но Вильнев не верит в его возвращение.

«Никакого возвращения не будет, – заверил Вильнев. – Он же не Окон, который молод и ему есть что доказывать. У Хюлькенберга уже было время все показать. И если какому-то пилоту не потребуется срочная замена из-за проблем со здоровьем, команды не станут рассматривать Нико».

Когда стало известно о том, что Renault возьмет Эстебана Окона вместо Хюлькенберга, появились слухи, что знакомство с боссом Alfa Romeo Фредериком Вассером поможет немцу получить место в этой команде. Однако по мнению Вильнева, в таком переходе не было смысла.

«Такого варианта не было, потому что Вассер должен был взять пилота Ferrari, – уверен Вильнев. – Но даже если бы такой вариант был, лучше рискнуть с парнем, насчет которого есть сомнения, чем брать того, кто мало что показал за десять лет».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Нико Хюлькенберг В Магазин
Автор Иван Матушкин

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