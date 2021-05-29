Вильнев: Хэмилтон умеет прятать свою агрессивность
По мнению экс-чемпиона Ф1, наблюдателям только кажется, что Макс Ферстаппен способен на более смелые маневры, чем семикратный чемпион мира
Льюис Хэмилтон по ходу гонок действует не менее агрессивно, чем Макс Ферстаппен. Такую точку зрения высказал чемпион Формулы 1 1997 года Жак Вильнев – опровергая расхожее представление о том, что голландский пилот более склонен к смелым и рискованным маневрам.
«Льюис тоже весьма агрессивен, но обычно он делает все чисто, – заявил канадец в интервью немецкому изданию Motorsport Magazin. – Он удерживается на грани. Со стороны кажется, что он не особо напрягается – но это обманчивое впечатление.
Льюис проделывал то же самое и с Нико Росбергом. И каждый раз останавливался в той точке, где не было очевидно, что он сознательно шел на обострение. В этом была небольшая разница между Нико и Льюисом. Агрессивность Нико была очевидна, агрессивность Льюиса – нет. Сейчас похожая история с Максом. Его агрессивность видна – поэтому смелых маневров ждут именно от него».
Эпизод на старте Гран При Испании, когда Ферстаппен смог прорваться в лидеры, Вильнев счел доказательством не агрессивности пилота Red Bull, а расчетливости лидера Mercedes.
«Это приходит с опытом. Не в каждую схватку надо ввязываться. И Льюис в том эпизоде принял правильное решение. Будет ли опыт обеспечивать преимущество в борьбе за титул? Будет. Потому что опыт Хэмилтона конвертирован в его навыки. Он за последние годы заметно вырос как гонщик. И он может сохранять отличную форму в течение всего сезона, что раньше порой было для него проблемой».
При этом канадец также заявил, что меньшее количество сезонов в Ф1 или отсутствие опыта борьбы за титул уже не может подаваться как уважительная причина проигрыша Ферстаппеном конкретных гонок или гоночных эпизодов: «У Макса было достаточно времени. Если он сейчас не готов бороться с Льюисом, то никогда уже и не будет».
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Жак Вильнёв , Льюис Хэмилтон , Макс Ферстаппен
|Автор
|Кирилл Качнов