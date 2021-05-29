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Формула 1 Новость

Вильнев: Хэмилтон умеет прятать свою агрессивность

Автор:
, Главный редактор

По мнению экс-чемпиона Ф1, наблюдателям только кажется, что Макс Ферстаппен способен на более смелые маневры, чем семикратный чемпион мира

Вильнев: Хэмилтон умеет прятать свою агрессивность

Льюис Хэмилтон по ходу гонок действует не менее агрессивно, чем Макс Ферстаппен. Такую точку зрения высказал чемпион Формулы 1 1997 года Жак Вильнев – опровергая расхожее представление о том, что голландский пилот более склонен к смелым и рискованным маневрам.

«Льюис тоже весьма агрессивен, но обычно он делает все чисто, – заявил канадец в интервью немецкому изданию Motorsport Magazin. – Он удерживается на грани. Со стороны кажется, что он не особо напрягается – но это обманчивое впечатление.

Льюис проделывал то же самое и с Нико Росбергом. И каждый раз останавливался в той точке, где не было очевидно, что он сознательно шел на обострение. В этом была небольшая разница между Нико и Льюисом. Агрессивность Нико была очевидна, агрессивность Льюиса – нет. Сейчас похожая история с Максом. Его агрессивность видна – поэтому смелых маневров ждут именно от него».

Эпизод на старте Гран При Испании, когда Ферстаппен смог прорваться в лидеры, Вильнев счел доказательством не агрессивности пилота Red Bull, а расчетливости лидера Mercedes.

«Это приходит с опытом. Не в каждую схватку надо ввязываться. И Льюис в том эпизоде принял правильное решение. Будет ли опыт обеспечивать преимущество в борьбе за титул? Будет. Потому что опыт Хэмилтона конвертирован в его навыки. Он за последние годы заметно вырос как гонщик. И он может сохранять отличную форму в течение всего сезона, что раньше порой было для него проблемой».

При этом канадец также заявил, что меньшее количество сезонов в Ф1 или отсутствие опыта борьбы за титул уже не может подаваться как уважительная причина проигрыша Ферстаппеном конкретных гонок или гоночных эпизодов: «У Макса было достаточно времени. Если он сейчас не готов бороться с Льюисом, то никогда уже и не будет».

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Цунода переезжает в Италию. Чтобы быть под надзором Тоста

Предыдущая новость

Цунода переезжает в Италию. Чтобы быть под надзором Тоста
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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Жак Вильнёв , Льюис Хэмилтон , Макс Ферстаппен
Автор Кирилл Качнов

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