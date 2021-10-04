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Формула 1 Новость

В Aston Martin задумались о молодежной программе

Автор:
, Ответственный редактор

У каждой солидной команды Формулы 1 должна непременно быть собственная школа для юниоров

В Aston Martin задумались о молодежной программе

Выкупив летом 2018 года команду Force India, Лоуренс Стролл никогда не скрывал планов по ее превращению в одного из лидеров Формулы 1. За три прошедших года коллектив сменил имя на Aston Martin, начал строительство новой базы в Сильверстоуне и заключил контракт с четырехкратным чемпионом мира Себастьяном Феттелем.

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И хотя в плане спортивных результатов нынешний сезон складывается для подопечных Стролла не лучшим образом, амбиции остаются движущей силой проекта. Сейчас в Aston Martin задумались о том, что неплохо было бы иметь собственную молодежную программу.

«Нужно сделать еще очень много, чтобы стать командой чемпионского уровня, – приводит F1i слава главы AMR Отмара Сафнауэра. – Скажем, у большинства крупных команд есть такие программы. 

Мы пока не задумывались об этом всерьез, но думаю, в будущем обязательно нужно будет заняться и этим аспектом в нашей деятельности». 

Говоря о поиске талантливых пилотов, он добавил: «Сейчас надо начинать этот процесс как можно раньше. Я не сомневаюсь, что конкуренция за лучших пилотов, за лучших картингистов будет только расти. Сейчас у всех [команд] уже есть свои юниорские программы.

Они открывают возможность привлечь гонщиков уже в юном возрасте. Разумеется, есть и второй вариант: бить интересными для них в тот момент, когда они уже на пороге Ф1 и уже стучатся в твою дверь. 

Пока у нас была только вторая из этих возможностей, но на будущее нам стоит рассмотреть и первую. Впрочем, я не могу точно сказать, что лучше в настоящий момент».

Сейчас в руководстве Ф1 изучают возможность обязательного участия молодых пилотов в пятничных тренировках Гран При с 2022 года.

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