Вильнев: Хэмилтон отвык рисковать
Экс-чемпион мира считает, что для борьбы с Ферстаппеном Льюису придется освежить старые навыки
Льюис Хэмилтон стал вторым на Гран При Эмилии-Романьи и сохранил лидерство в Формуле 1, опережая Макса Ферстаппена на одно очко. Чемпион мира 1997 года Жак Вильнев считает, что в этом сезоне Хэмилтону придется много рисковать, но он может быть к этому не готов.
«В Имоле мы увидели, что Льюис отвык идти на большой риск, – цитирует Вильнева F1-Insider. – Но теперь ему придется это делать. В отличие от прошлых лет у него есть соперник из другой команды, который с ним наравне».
В Имоле Хэмилтон довел до контакта борьбу с Ферстаппеном на старте гонки, но проиграл в ней. Затем чемпион мира вылетел с трассы, пытаясь обогнать Джорджа Расселла на круг. Вильнев выделил эти эпизоды как пример того, что Льюис отвык от действий в напряженных ситуациях:
«Льюису стоило отступить [в борьбе с Ферстаппеном], когда он оказался на внешней траектории. Также он слишком сильно рисковал, обгоняя круговых. Сомневаюсь, что несколько лет назад он бы так сделал. В гонку его вернул красный флаг из-за Боттаса, но на такое нельзя полагаться».
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Жак Вильнёв , Льюис Хэмилтон
|Автор
|Иван Матушкин