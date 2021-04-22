Вильнев: Хэмилтон отвык рисковать

Льюис Хэмилтон стал вторым на Гран При Эмилии-Романьи и сохранил лидерство в Формуле 1, опережая Макса Ферстаппена на одно очко. Чемпион мира 1997 года Жак Вильнев считает, что в этом сезоне Хэмилтону придется много рисковать, но он может быть к этому не готов.

«В Имоле мы увидели, что Льюис отвык идти на большой риск, – цитирует Вильнева F1-Insider. – Но теперь ему придется это делать. В отличие от прошлых лет у него есть соперник из другой команды, который с ним наравне».

В Имоле Хэмилтон довел до контакта борьбу с Ферстаппеном на старте гонки, но проиграл в ней. Затем чемпион мира вылетел с трассы, пытаясь обогнать Джорджа Расселла на круг. Вильнев выделил эти эпизоды как пример того, что Льюис отвык от действий в напряженных ситуациях:

«Льюису стоило отступить [в борьбе с Ферстаппеном], когда он оказался на внешней траектории. Также он слишком сильно рисковал, обгоняя круговых. Сомневаюсь, что несколько лет назад он бы так сделал. В гонку его вернул красный флаг из-за Боттаса, но на такое нельзя полагаться».