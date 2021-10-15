Вильнев: Хэмилтон не заслужил столько очков

После Гран При Турции Льюис Хэмилтон занимает второе место в личном зачете, уступая Максу Ферстаппену шесть очков. Однако по мнению чемпиона Формулы 1 1997 года Жака Вильнева, существенная часть очков Хэмилтона была заработана с помощью удачи, точнее благодаря неудачам Ферстаппена.

«Количество очков не отражает реальные достижения Хэмилтона, – заявил Вильнев изданию Gazzetta dello Sport. – Он допустил много ошибок, но ему повезло не заплатить за это такую большую цену, какую заплатил Ферстаппен. Посмотрите просто на проблемы Макса в Венгрии и Бахрейне. Эти гонки получились очень легкими для Mercedes.

И все же сейчас в общем зачете они находятся очень близко, так что сложно предсказать, кто станет чемпионом. Пока Red Bull и Макс Ферстаппен работали идеально, а вот Mercedes и Хэмилтон допускали ошибки.

В прошлом Mercedes не нужно было атаковать на полную, они побеждали и так. То же было с Ferrari во времена Михаэля Шумахера. Тогда всем казалось, что они гении, но на самом деле они были так быстры, что могли позволить себе ошибаться. Но теперь это не так, а по заявлениям видно, что команда и их пилот уже не такие сплоченные как прежде.

Но все же списывать Mercedes рано. В Турции они поставили крылья побольше, и все равно никто не мог угнаться за ними на прямых. Может быть они подкрутили что-то в силовых установках. Если скорость в оставшихся гонках сохранится, это здорово поможет Хэмилтону».