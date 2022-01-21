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Формула 1 Новости

Вильнев: Хэмилтон молчит, чтобы не замараться вместе с Вольфом

По мнению чемпиона Ф1, Льюис не разговаривает в медиа, чтобы не испортить себе имидж

Вильнев: Хэмилтон молчит, чтобы не замараться вместе с Вольфом

С момента спорного финала сезона Ф1 в Абу-Даби гонщик Mercedes Льюис Хэмилтон ни разу не говорил о произошедшем: уже больше месяца семикратный чемпион воздерживается от общения с прессой и от постов в социальных сетях.

Такое длительное отсутствие британца породило череду слухов о том, что Хэмилтон может и не выйти на старт первого этапа нового сезона в Бахрейне: по информации источников, все будет зависеть от решения, которое примет FIA по итогам расследования событий на Гран При Абу-Даби.

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О молчании Льюиса высказываются многие деятели из мира Ф1, и экс-гонщик серии Жак Вильнев в очередной раз не стал исключением. По мнению чемпиона мира, Хэмилтон хочет просто дистанцироваться от главы Mercedes Тото Вольфа, подпортившего себе имидж криками о несправедливости в адрес директора гонки Майкла Маси.

«Захочет ли Хэмилтон остаться? Зависит от того, насколько хорош будет новый Mercedes и получится ли на нем побеждать, – приводит слова Вильнева издание RacingNews365. – Льюис устал чуть больше, чем до этого, ведь после ухода Нико Росберга у него было несколько легких сезонов. Он действительно не хочет, чтобы еще один сезон был таким же, как в прошлом году. Он думал, что легко сможет взять восьмой титул, но этого не произошло. Это можно сравнить с вырванным из рук бриллиантом, который, казалось бы, вы только что держали в ладонях. Так что это гораздо больнее, чем если бы Ферстаппен просто лидировал всю гонку.

Также я интерпретирую молчание Хэмилтона как желание дистанцироваться от Вольфа. В конце концов, проигрывать можно со стилем – чего не сделал Вольф, который ведет себя как человек, играющий в “Монополию”: как только он проигрывает, то тут же переворачивает доску вверх ногами.

Тот крик Вольфа по радио про несправедливость Майкла Маси нанес имиджу Тото большой ущерб. Хэмилтон чувствителен к таким вещам, потому как он думает о своем будущем в Америке или даже Голливуде».

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