Вильнев извинился за критику Хэма: Теперь я его хвалю

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В последний месяц стало общепринятым критиковать семикратного чемпиона Льюиса Хэмилтона. Всем понятно, что болиды Mercedes пока не смогли сравниться по скорости с Red Bull и Ferrari, но от Хэмилтона ждали, что он как минимум обгонит своего напарника Джорджа Расселла.

Среди критиков был и чемпион 1997 года, канадец Жак Вильнев. Однако после Гран При в Монреале он взял свои слова обратно.

«Пару недель назад я критиковал Льюиса Хэмилтона, и вот настало время мне взять свои слова обратно и похвалить его, – написал Вильнев в своей колонке для сайта Formule1.nl. – Mercedes наконец стала быстрой машиной, и Льюис провел очень сильную гонку. Для него было важным вступить на подиум.

В субботу он, наконец, выиграл квалификацию у своего молодого напарника, правда тот сам устроил что-то странное [преждевременно перейдя на слики]. Ну и идеально провел гонку, принимая верные решения и показав хорошую скорость.

У Хэма не задался старт сезона, и может ему был нужен этот подиум, чтобы вновь поверить в себя и в удачу и включить в себе бойцовый режим».