Вильнев: Феттель сделал все для Ferrari, а команда работала на Леклера

Себастьян Феттель покидает Ferrari в конце 2020 года после шести сезонов в команде. Последний сезон в Скудерии стал худшим в его карьере – четырехкратный чемпион мира стал лишь 13-м в личном зачете, завоевав за год один подиум.

Чемпион 1997 года Жак Вильнев считает, что в последние годы Ferrari бросила работать на Феттеля, а утешиться себя пилот может лишь полученными гонорарами: по данным Forbes, в 2020 году Феттель заработал 36 млн долларов.

«Это было очень тяжелый год для Феттеля, – сказал Вильнев Sky Italia. – Он был в агонии и теперь будет рад вернуться домой. Сможет перезарядить свои батареи и начать думать о следующем сезоне.

Феттель сделал все для Ferrari, но Ferrari в последние годы стала делать все для Леклера. Даже машина была построена под него. Феттель не получил хорошей машины в этом году, но раньше Ferrari ему их давала. Но тогда он слишком много ошибался. А в этом году дело было в команде и машине.

Раньше он был героем, помогла двигать Ferrari вперед. А потом все стали делать для Леклера. Ну, Феттель хотя бы может смотреть на свой банковский счет и смеяться».